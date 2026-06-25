El ex entrenador de La Roja se encuentra en la Clínica Alemana de Santiago tras sufrir un "cuadro respiratorio".

A un mes de que tuviera una importante recaída en su salud, el ex entrenador Nelson Acosta volvió a tener complicaciones y fue internado de urgencia en un centro médico de Santiago durante las últimas horas.

El otrora estratega de la Selección Chilena, quien fue diagnosticado con Alzheimer en 2017, ingresó durante la noche del miércoles 24 de junio al servicio de urgencia de la Clínica Alemana en el sector oriente de Santiago, a raíz de un cuadro respiratorio que sufre.

“Actualmente está hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intermedios, donde permanece con soporte respiratorio, a la espera de los resultados de estudios y de su respuesta al tratamiento”, informa la institución en su comunicado oficial.

Preocupación nacional por la salud de Nelson Acosta

Los últimos meses son complejos respecto a la situación sanitaria del oriundo de Paso de los Toros, Uruguay, quien hace dos semanas cumplió 82 años, y que desapareció de la escena pública en 2017. Más encima con ciertas desavenencias en su familia.

Luego de la última hospitalización en Rancagua, a comienzos de mayo, su hija Silvana Acosta expuso en redes sociales que sus hermanos le impidieron trasladarlo hasta la capital para que recibiera las atenciones médicas correspondientes.

Lo anterior se suma a una pugna legal de la mujer con los otros herederos del estratega, Damián y Julio Acosta. En el medio de esto, la salud del patriarca que cada día se va deteriorando, con la masiva preocupación del fútbol chileno en conjunto.

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En síntesis