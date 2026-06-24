Mercado de fichajes: San Felipe sorprende y ahora ficha a volante de U Católica

El elenco del Uní-Uní suma a Bryan González para buscar el anhelado ascenso en este 206.

El mercado de fichajes se mueve en la Primera B y ahora sorprende Unión San Felipe. El cuadro del Aconcagua ya sumó a Franco Lobos, y este miércoles confirmó la llegada de Bryan González, directamente desde la Universidad Católica.

El volante formado en San Carlos, fue parte del plantel de Daniel Garnero. Aunque solo sumó minutos en el duelo por Copa de la Liga ante Ñublense en Chillán.

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Ante la falta de oportunidades, finalmente el jugador decidió cambiar de aires y aceptó la propuesta de San Felipe. Elenco que conoce a la perfección porque ya lo defendió en 2025.

“Bryan González regresa a Unión San Felipe a préstamo desde Universidad Católica para sumarse nuevamente a nuestro plantel”, destacó el cuadro del Aconcagua con la llegada del jugador nacido en el 2003.

¿Cuándo vuelve a jugar Unión San Felipe?

Unión San Felipe ahora disputa la Copa Chile y tendrá un rival de palabras mayores este domingo 28 de junio. Esto porque tendrá que visitar a Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Bryan González vuelve a jugar en San Felipe y buscará el ascenso

Luego el 4 de julio recibe a Unión La Calera por la última fecha de la fase de grupos. Tras ello vendrá el gran desafío: la segunda rueda de la Primera B.

La recta final por el ascenso comienza el 19/7 cuando reciba a Deportes Iquique. Cabe consignar que se ubican en la 13° posición con 16 unidades en 15 partidos disputados. Por lo que ahora buscará meterse en zona de Liguilla para retornar a la Liga de Primera.