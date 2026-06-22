Deschamps no quiere que Mbappé y compañía se relajen ni se confíen contra Irak: la advertencia a Francia con Bolivia como ejemplo.

La selección de Francia vuelve a la acción este lunes por la segunda fecha del Grupo I de la Copa del Mundo 2026. Los galos, candidatos al trofeo planetario, enfrentan a Irak en el estadio Lincoln Financial Field, de Filadelfia, Estados Unidos.

Tras el debut con goleada por 3-1 ante Senegal, y considerando la presencia de la súper estrella, Kylian Mbappé, y otros jugadores de peso, el entrenador Didier Deschamps no quiere relajos ni excesos de confianza.

Y se filtró una conversación entre el DT y su plantel, en el que Deschamps aconsejó a los jugadores con ejemplos claros de que Irak los puede complicar camino a la siguiente fase.

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La advertencia de Deschamps a Francia para el segundo duelo en el Mundial

“¿Les suena algo Irak? No los consideren en nuestra mente como un equipo pequeño, porque no es así. Se los puedo asegurar“, le comentó el DT a Francia.

Deschamps advierte a sus jugadores: si Francia se relaja, Irak los complicará.

“¿Conocen a Bolivia? Es un buen equipo sudamericano y les ganaron en el repechaje, en México. En segundo lugar, España, ¿la conocen? Fue un partido de preparación, sí, pero Irak empató contra España“, sentenció.

Cabe recordar que Irak se clasificó al Mundial derrotando a Bolivia por 2-1 en la repesca. En los amistosos preparativos, igualó 1-1 contra España el pasado 4 de junio.

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A espera del duelo, Francia es segundo en la tabla, con tres puntos y menor diferencia de goles que Noruega. Irak es colista, sin unidades al igual que Senegal.

Resumen:

-Francia enfrenta a Irak este lunes por el Grupo I del Mundial 2026.

-Didier Deschamps advirtió al plantel sobre Irak, que empató 1-1 contra España.

-Irak clasificó al Mundial tras derrotar a Bolivia por 2-1 en la repesca.