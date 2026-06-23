El defensor extendió su contrato con el Romántico Viajero y aprovechó la instancia para mandarle un recado al Cacique. Avisó que está casi listo para volver a las canchas.

Matías Zaldivia se queda en la U de Chile luego de sellar su renovación. El defensor estaba en negociaciones y este martes se hizo oficial la extensión de su vínculo con el Romántico Viajero, instancia que aprovechó para mandarle un recado a su ex club: Colo Colo.

El zaguero, que firmara un contrato hasta el 2027 y que se puede extender hasta el 2029 si cumple objetivos, conversó con el club sobre varios detalles. Entre ellos, la espina que tiene clavada con el Cacique por la remontada del 2024 con la que les quitaron la Liga de Primera en la última fecha.

Matías Zaldivia extiende su contrato con la U hasta el 2027

Luego de renovar su contrato con la U, Matías Zaldivia conversó con las redes sociales del club y se mostró más que feliz. “Agradecer al club por seguir confiando en mí. Contento porque, a la edad que tengo, que sigan confiando en mí es muy importante“.

“Es un lugar en el que, desde que llegué, me hicieron sentir cómodo la gente del club, el staff y con el tiempo la gente en el estadio y la calle, me hacen sentir su cariño. Era muy importante sellar el vínculo, que siga creciendo”, añadió.

Matías Zaldivia renovó en la U y le dejó un claro aviso a Colo Colo. Foto: Photosport.

Matías Zaldivia valoró lo que ha sido su paso por el club, pasando de criticado a uno de los referentes. “Yo siempre digo que donde estoy me brindo al 100%. Este club me abrió las puertas y me trató de una manera muy sana, dan ganas de retribuir esas cosas. Me entregué siempre al 100 y esa es mi forma de ser, lo que me llevó a estar hoy acá y sellar este vínculo”.

Al hablar de su renovación, el zaguero aseguró que “fue muy fácil, los dirigentes sabían de mi decisión hace mucho, quería seguir porque estoy contento y tranquilo. Es un lugar en el que me siento muy bien y así me es más fácil rendir”.

Pero tras ello llegaron los primeros recuerdos sobre lo ocurrido con Colo Colo en 2024. “Los resultados acompañaron en estos años, si bien me falta la espinita del torneo nacional, hemos logrado algunos títulos y tenemos que seguir por ese camino. Contento porque tenía muchas ganas de seguir acá y que se hay hecho realidad me deja muy tranquilo”.

ver también Alexis Sánchez y renovación en Sevilla: prensa española sepulta llegada a la U o una liga “de menor nivel”

Ante la pregunta de cuál es su mejor recuerdo en la U, Matías Zaldivia fue claro. “Siempre los títulos son los momentos que elijo, tanto Copa Chile como Supercopa fueron días muy lindos. Jugar campeonatos internacionales, hacer goles, los partidos de Sudamericana del año pasado que estuvimos cerca de la final son recuerdos muy lindos. Los clásicos con partidos apartes que recuerdo con cariño, pero me quedo con la obtención de títulos“.

Ahí el zaguero aprovechó de dejarle una amenaza al Cacique por el liderato. “Si bien fue un semestre medio irregular, estamos terceros y no tiramos la toalla nunca. Tenemos que ir partido a partido, tenemos un gran plantel que sufrimos algunas lesiones y eso nos desacomodó, pero este envión de ahora nos hace muy bien. La Copa Chile te acerca a copas internacionales así que hay que disputarla con seriedad y ganarla. La segunda parte del torneo será dura, pero es un objetivo que venimos buscando hace mucho“.

“Seguir ganando títulos, es lo más importante para nosotros y la gente. Este club tiene que estar compitiendo todos los años en torneos internacionales y a nivel nacional. Nosotros como la gente tenemos esa espina del campeonato que estuvimos cerca estos años y esta asegunda rueda la tomaremos con responsabilidad para pelear el título“, complementó remarcando el dolor del torneo del 2024 con Colo Colo.

Encuesta¿Logrará la U quitarle el liderato a Colo Colo? ¿Logrará la U quitarle el liderato a Colo Colo? Ya votaron 0 personas

Finalmente, Matías Zaldivia le avisó a los hinchas de la U que su regreso a las canchas está cada vez más cerca. “Una lesión que parecía menos grave de lo que fue, me tuve que tomara el tiempo para recuperarme bien. Estoy en la última etapa, quiero jugar un par de partidos de Copa Chile antes de la segunda rueda”.

Los números de Matías Zaldivia en la U

Matías Zaldivia logra su renovación en la U, donde hasta ahora ha logrado disputar un total de 119 partidos oficiales. En ellos ha aportado con 12 goles y 5 asistencias en los 10.225 minutos que acumula dentro del campo de juego.

ver también Ayudante de Fernando Gago en la U y el drama tras el infarto: “Pasamos días difíciles”

En resumen, Zaldivia y la U