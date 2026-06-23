El defensor firma un vínculo que lo puede ligar con los azules hasta la temporada 2029, aunque debe cumplir objetivos.

Universidad de Chile comenzó a moverse en el mercado de fichajes con la ventana de invierno, donde los primeros movimientos tienen que ver con asegurar las renovaciones.

Uno que llegó a un acuerdo para mantenerse, quizás en su último gran contrato de su carrera deportiva, es Matías Zaldivia, quien logró un acuerdo con los azules con un particular detalle.

El defensa terminaba contrato a fines de 2026, pero ahora tendrá una extensión por una temporada más que, en base a cumplir objetivos, se podrá ir extendiendo hasta 2029.

La renovación de Matías Zaldivia era una prioridad en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Zaldivia podría extender hasta 2029 en la U

Así al menos lo detalló el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, quien explicó en sus redes sociales el acuerdo de Matías Zaldivia con Universidad de Chile.

“Matías Zaldivia acordó la renovación de contrato con la U de Chile”, confirmó en sus plataformas digitales, dándole una buena noticia a los hinchas bullangueros en las redes.

“Su vínculo vencía a fin de año y se prolongará hasta diciembre de 2027. Si cumple objetivos, se irá renovando anualmente hasta 2029”, precisó con respecto a la nueva firma.

Con esto, la U asegura a uno de sus capitanes para la próxima temporada, de manera de ir formando un base, para luego enfocarse netamente en los refuerzos para Fernando Gago.

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