Desde Estados Unidos prenden las alarmas por una tormenta eléctrica en Filadelfia, donde juegan Francia e Irak en el Mundial 2026.

Nuevo día de acción en el Mundial 2026. Después del triunfo de Argentina sobre Austria en el Grupo J, será el turno para que se enfrenten Francia e Irak en el G. Eso sí, hay problemas en la previa.

Y es que una tormenta eléctrica amenaza Filadelfia, donde los franceses enfrentarán a iraquíes desde las 17:00 horas. Con esto, el duelo podría tener un retraso importante para el pitazo inicial.

Existe un protocolo especial durante la Copa del Mundo para eventos meteorológicos extremos, donde se incluyen el calor extremo, rayos, tornados, inundaciones repentinas y humo procedente de incendios forestales.

En caso de que se detecte actividad eléctrica peligrosa en un radio de 32 kilómetros del estadio, se activará la regla de los 30 minutos. Si llegase a observarse un relámpago o escucharse un trueno, se detiene toda actividad y solo se puede reanudar media hora después desde el último evento.

El mensaje dentro del Estadio Filadelfia a solo horas del partido entre Francia e Irak | Getty Images

Tormenta eléctrica amenaza con retrasar el partido Francia vs Irak en el Mundial 2026

Así, en Estados Unidos se mantienen atentos a cómo continúan las condiciones meteorológicas en Filadelfia. Según Medio Deportivo, ya se tomó la primera medida: el retraso en la apertura de puertas para el partido.

Imágenes en redes sociales muestran fuertes vientos y lluvias en el sector. Además, en el Estadio Filadelfia se exhibió un mensaje de alerta para los periodistas que ya habían llegado al recinto, avisándoles que deben buscar refugio ante el aviso de tormenta eléctrica.