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Mundial 2026

Mundial 2026: Revelan la programación de los partidos disponibles por DSports en Paramount+

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su tramo decisivo y Paramount+ confirmó la programación de partidos que emitirá durante la semana, incluyendo encuentros de Argentina, Colombia, Uruguay, Francia y Portugal.

Por Andrea Petersen

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Paramount+ revela la transmisión de partidos de esta semana.
© Imagen creada con GeminiParamount+ revela la transmisión de partidos de esta semana.

El Mundial 2026 entra en una etapa decisiva. Con la fase de grupos llegando a su fin, las selecciones buscan asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, una instancia donde cualquier error puede marcar la diferencia entre seguir en carrera o despedirse del torneo.

En ese contexto, los hinchas no quieren perderse ningún detalle de la competencia. Por ello, Paramount+ dio a conocer la programación de los encuentros que transmitirá durante esta semana a través de su plataforma, con cobertura disponible por la señal de DSPORTS.

Entre los duelos más destacados aparecen los compromisos de Argentina frente a Austria y Jordania, Colombia y Portugal, además del atractivo choque entre Uruguay y España.

Los partidos del Mundial disponible por Paramount+

La programación incluirá además el inicio de la fase eliminatoria, con el primer partido de los dieciseisavos de final programado para el domingo 28 de junio, cuando el líder del Grupo A se enfrente al segundo clasificado del Grupo B.

FASE DE GRUPOS – JORNADA 2

Lunes 22 de junio

Grupo I
Partido 42: Francia vs. Iraq
Estadio: Lincoln Financial Field – Philadelphia, Estados Unidos
Hora: 17:00 horas (Chile)
En exclusiva por DSPORTS

Grupo J
Partido 43: Argentina vs. Austria 🇦🇷
Estadio: AT&T Stadium – Arlington (Dallas), Estados Unidos
Hora: 13:00 horas (Chile)

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Martes 23 de junio

Grupo K
Partido 47: Portugal vs. Uzbekistán
Estadio: NRG Stadium – Houston, Estados Unidos
Hora: 13:00 horas (Chile)

Grupo K
Partido 48: Colombia vs. República Democrática del Congo
Estadio: Estadio Akron – Guadalajara, México
Hora: 22:00 horas (Chile)
En exclusiva por DSPORTS

Jueves 25 de junio

Grupo E
Partido 56: Ecuador vs. Alemania
Estadio: MetLife Stadium – East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos
Hora: 16:00 horas (Chile)

Grupo D
Partido 60: Paraguay vs. Australia
Estadio: Levi’s Stadium – Santa Clara, California, Estados Unidos
Hora: 22:00 horas (Chile)

Viernes 26 de junio

Grupo H
Partido 66: Uruguay vs. España
Estadio: Estadio Akron – Guadalajara, México
Hora: 20:00 horas (Chile)

Sábado 27 de junio

Grupo J
Partido 70: Jordania vs. Argentina 🇦🇷
Estadio: AT&T Stadium – Dallas, Texas, Estados Unidos
Hora: 22:00 horas (Chile)
En exclusiva por DSPORTS para Chile

Grupo K
Partido 71: Colombia vs. Portugal 🇨🇴
Estadio: Hard Rock Stadium – Miami, Florida, Estados Unidos
Hora: 19:30 horas (Chile)

Domingo 28 de junio

Dieciseisavos de Final

Partido 73: 1.º Grupo A vs. 2.º Grupo B
Estadio: SoFi Stadium – Los Ángeles, Estados Unidos
Hora: 15:00 horas (Chile)

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