El Mundial 2026 entra en una etapa decisiva. Con la fase de grupos llegando a su fin, las selecciones buscan asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, una instancia donde cualquier error puede marcar la diferencia entre seguir en carrera o despedirse del torneo.
En ese contexto, los hinchas no quieren perderse ningún detalle de la competencia. Por ello, Paramount+ dio a conocer la programación de los encuentros que transmitirá durante esta semana a través de su plataforma, con cobertura disponible por la señal de DSPORTS.
Entre los duelos más destacados aparecen los compromisos de Argentina frente a Austria y Jordania, Colombia y Portugal, además del atractivo choque entre Uruguay y España.
Los partidos del Mundial disponible por Paramount+
La programación incluirá además el inicio de la fase eliminatoria, con el primer partido de los dieciseisavos de final programado para el domingo 28 de junio, cuando el líder del Grupo A se enfrente al segundo clasificado del Grupo B.
FASE DE GRUPOS – JORNADA 2
Lunes 22 de junio
Grupo I
Partido 42: Francia vs. Iraq
Estadio: Lincoln Financial Field – Philadelphia, Estados Unidos
Hora: 17:00 horas (Chile)
En exclusiva por DSPORTS
Grupo J
Partido 43: Argentina vs. Austria 🇦🇷
Estadio: AT&T Stadium – Arlington (Dallas), Estados Unidos
Hora: 13:00 horas (Chile)
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Martes 23 de junio
Grupo K
Partido 47: Portugal vs. Uzbekistán
Estadio: NRG Stadium – Houston, Estados Unidos
Hora: 13:00 horas (Chile)
Grupo K
Partido 48: Colombia vs. República Democrática del Congo
Estadio: Estadio Akron – Guadalajara, México
Hora: 22:00 horas (Chile)
En exclusiva por DSPORTS
Jueves 25 de junio
Grupo E
Partido 56: Ecuador vs. Alemania
Estadio: MetLife Stadium – East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos
Hora: 16:00 horas (Chile)
Grupo D
Partido 60: Paraguay vs. Australia
Estadio: Levi’s Stadium – Santa Clara, California, Estados Unidos
Hora: 22:00 horas (Chile)
Viernes 26 de junio
Grupo H
Partido 66: Uruguay vs. España
Estadio: Estadio Akron – Guadalajara, México
Hora: 20:00 horas (Chile)
Sábado 27 de junio
Grupo J
Partido 70: Jordania vs. Argentina 🇦🇷
Estadio: AT&T Stadium – Dallas, Texas, Estados Unidos
Hora: 22:00 horas (Chile)
En exclusiva por DSPORTS para Chile
Grupo K
Partido 71: Colombia vs. Portugal 🇨🇴
Estadio: Hard Rock Stadium – Miami, Florida, Estados Unidos
Hora: 19:30 horas (Chile)
Domingo 28 de junio
Dieciseisavos de Final
Partido 73: 1.º Grupo A vs. 2.º Grupo B
Estadio: SoFi Stadium – Los Ángeles, Estados Unidos
Hora: 15:00 horas (Chile)