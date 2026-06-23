Fernando Ortiz explicó qué pasó entre él y Arturo Vidal a inicios de temporada, una reconciliación clave para el año que vive Colo Colo.

Una de las claves de la buena temporada de Colo Colo está en la relación que ahora llevan Fernando Ortiz y Arturo Vidal. Las cosas no terminaron bien en 2025, pero mejoraron y las partes se acercaron más que nunca.

Los dardos del King al final de la temporada anterior y los rumores de que no podrían trabajar juntos quedaron todos en el pasado. Por eso mismo, el técnico respondió sobre qué cambió entre ambos.

En diálogo con TNT Sports, el entrenador argentino confesó que “tuvimos una charla individual que quedó entre nosotros dos. Hablamos de todo, en general. Fue positiva”, relató.

“Lo que te da Arturo a nivel nacional e internacional te lo pueden dar muy pocos. La experiencia que tiene y la madurez a los jóvenes es clave. Le quedan seis meses y va a depender de él. En su minuto se verá lo mejor para la institución“, complementó.

Fernando Ortiz habló sobre su relación con Arturo Vidal | Photosport

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Arturo Vidal quiere seguir en Colo Colo por otra temporada

El mismo Arturo Vidal abordó su continuidad el fin de semana pasado, después del triunfo sobre Deportes Recoleta en la Copa Chile. El King confirmó que jugará por otra temporada y espera que sea en Colo Colo.

“Este año no he tenido ni un problema. Tuve una pretemporada que hace mucho tiempo no tenía, así que estoy contento“, mencionó el volante.

“Espero que las cosas se vayan dando y si es acá, feliz. Quiero seguir acá, la gente también quiere que siga, entonces vamos a seguir trabajando. En algún momento si se da, feliz también”, cerró.