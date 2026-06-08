Este jueves 11 de junio se dará inicio a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento más importante del fútbol internacional. Los aficionados podrán seguir cada detalle del torneo a través de Paramount+, plataforma que emitirá los 104 partidos del certamen en Chile, además de Argentina, Uruguay, Perú, Colombia y Ecuador.

Gracias a un acuerdo con Dsports, los suscriptores tendrán acceso a todos los encuentros del Mundial, desde el partido inaugural hasta la gran final. La cobertura también incluirá análisis, información y despachos especiales desde las tres sedes del torneo: Estados Unidos, México y Canadá.

Los partidos del Mundial 2026 que transmitirá Paramount+ esta semana

Entre los primeros partidos destacados aparecen los estrenos de algunas de las principales selecciones del campeonato. Tras el duelo inaugural entre México y Sudáfrica (15:00 horas), Brasil hará su debut el sábado frente a Marruecos (18:00 horas) por el Grupo C, mientras que Alemania se enfrentará a Curazao (13:00 horas) por el Grupo E.

Jueves, 11 de junio 2026

Partido: México vs. Sudáfrica

Grupo: A

Estadio: Estadio Ciudad de México

País: Ciudad de México, México

Horarios: 15:00 hrs Chile

Viernes, 12 de junio 2026

Partido: Estados Unidos vs. Paraguay

Grupo: D

Estadio: SoFi Stadium

País: Los Ángeles, EE. UU.

Horarios: 21:00 hrs CL

Sábado 13 de junio

Partido: Brasil vs. Marruecos

Grupo: C

Estadio: MetLife Stadium

País: East Rutherford, EE. UU.

Horarios: 18:00 hrs CL

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Domingo 14 de junio

Partido: Alemania vs. Curazao

Grupo: E

Estadio: NRG Stadium

País: Houston, EE. UU.

Horarios: 13:00 hrs CL

En exclusiva por DSPORTS

Partido: Costa de Marfil vs. Ecuador

Grupo: E

Estadio: Lincoln Financial Field

País: Philadelphia, EE. UU.

Horarios: 19:00 hrs CL

Mundial 2026 por Paramount+

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será una edición histórica. Por primera vez contará con 48 selecciones, se disputará en tres países y tendrá una duración de 39 días, con un total de 104 encuentros.

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Además, el torneo podría marcar la despedida mundialista de figuras como Neymar y Manuel Neuer, mientras que otros referentes como Moisés Caicedo y Achraf Hakimi intentarán dejar su huella en la máxima cita del fútbol. Todo ello podrá seguirse en vivo a través de Paramount+.