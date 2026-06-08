Este jueves 11 de junio se dará inicio a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento más importante del fútbol internacional. Los aficionados podrán seguir cada detalle del torneo a través de Paramount+, plataforma que emitirá los 104 partidos del certamen en Chile, además de Argentina, Uruguay, Perú, Colombia y Ecuador.
Gracias a un acuerdo con Dsports, los suscriptores tendrán acceso a todos los encuentros del Mundial, desde el partido inaugural hasta la gran final. La cobertura también incluirá análisis, información y despachos especiales desde las tres sedes del torneo: Estados Unidos, México y Canadá.
Los partidos del Mundial 2026 que transmitirá Paramount+ esta semana
Entre los primeros partidos destacados aparecen los estrenos de algunas de las principales selecciones del campeonato. Tras el duelo inaugural entre México y Sudáfrica (15:00 horas), Brasil hará su debut el sábado frente a Marruecos (18:00 horas) por el Grupo C, mientras que Alemania se enfrentará a Curazao (13:00 horas) por el Grupo E.
Jueves, 11 de junio 2026
- Partido: México vs. Sudáfrica
- Grupo: A
- Estadio: Estadio Ciudad de México
- País: Ciudad de México, México
- Horarios: 15:00 hrs Chile
Viernes, 12 de junio 2026
- Partido: Estados Unidos vs. Paraguay
- Grupo: D
- Estadio: SoFi Stadium
- País: Los Ángeles, EE. UU.
- Horarios: 21:00 hrs CL
Sábado 13 de junio
- Partido: Brasil vs. Marruecos
- Grupo: C
- Estadio: MetLife Stadium
- País: East Rutherford, EE. UU.
- Horarios: 18:00 hrs CL
Domingo 14 de junio
- Partido: Alemania vs. Curazao
- Grupo: E
- Estadio: NRG Stadium
- País: Houston, EE. UU.
- Horarios: 13:00 hrs CL
- En exclusiva por DSPORTS
- Partido: Costa de Marfil vs. Ecuador
- Grupo: E
- Estadio: Lincoln Financial Field
- País: Philadelphia, EE. UU.
- Horarios: 19:00 hrs CL
Mundial 2026 por Paramount+
La Copa Mundial de la FIFA 2026 será una edición histórica. Por primera vez contará con 48 selecciones, se disputará en tres países y tendrá una duración de 39 días, con un total de 104 encuentros.
Además, el torneo podría marcar la despedida mundialista de figuras como Neymar y Manuel Neuer, mientras que otros referentes como Moisés Caicedo y Achraf Hakimi intentarán dejar su huella en la máxima cita del fútbol. Todo ello podrá seguirse en vivo a través de Paramount+.