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Chilenos por el mundo

Gonzalo Tapia agranda la lista: Los futbolistas chilenos que juegan en la MLS

Con la llegada del delantero a Columbus Crew se suma a la "armada" de nacionales que jugará en la liga de Estados Unidos.

Por Alfonso Zúñiga

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Gonzalo Tapia será el séptimo jugador chileno que milita en la MLS.
© Getty ImagesGonzalo Tapia será el séptimo jugador chileno que milita en la MLS.

Es oficial. El delantero Gonzalo Tapia dejó atrás su etapa en el fútbol brasileño y tras más un año jugando en el São Paulo, se convirtió en nueva incorporación del Columbus Crew, equipo histórico de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos.

Según confirmó la propia institución del estado de Ohio, el surgido en Universidad Católica estará en calidad de préstamo hasta junio del 2027, momento en el que esta competición pasará a tener su calendario a la par de Europa.

Con este fichaje, Gonzalo Tapia se convierte en el séptimo futbolista chileno que verá acción durante la presente temporada de la MLS, convirtiéndose actualmente en la liga que más jugadores nacionales tiene en sus filas, algo que en su momento tuvieron sus vecinos en México.

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De la actual nómina, sólo tres vienen de un pasado en esta competición. Dos de ellos son los seleccionados juveniles Zidane Yáñez y Antonio Riquelme. El primero pasó de New York City hasta Nashville. El segundo se mantiene en Real Salt Lake.

El tercero de ellos llegó hace más de un año, cuando en julio de 2025 y proveniente de Católica llegó el arquero Thomas Gillier, cuyo pase pertenece al Bologna que lo envió a préstamo para fogearse en uno de los equipos canadienses que tiene la MLS.

El resto llegó durante 2026. Alexander Aravena que vino de Gremio a Portland Timbers. El defensor Benjamín Kuscevic que pasó de Fortaleza cedido al Toronto FC. Y el último antes que llegara Tapia, Paulo Díaz que arriba como figura a Atlanta United.

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En síntesis

  • El delantero Gonzalo Tapia dejó el São Paulo para ser oficializado como refuerzo de Columbus Crew.
  • El atacante surgido en U. Católica llega a la exigente MLS en calidad de préstamo hasta junio de 2027.
  • Con su arribo, ya son siete los chilenos en la MLS, que se consolida como la liga con más nacionales.
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