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Fútbol chileno

¿Ante U de Chile? Dani Arrieta spoilea el sorpresivo plan de Colo Colo para el debut de Vozinha

Periodista con ojos en el Estadio Monumental reveló la planificación del cuerpo técnico albo. Eso sí, todo depende del nivel que mantenga Gabriel Maureira.

Por Nelson Martinez

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Expectación total por el debut del portero de Cabo Verde.
© Instagram / VozinhaExpectación total por el debut del portero de Cabo Verde.

Semana intensa en Colo Colo tras el arribo de Vozinha, quien llegó a lo rockstar a Chile para ser el fichaje del año en el fútbol chileno. El portero de Cabo Verde ya fue presentado ante un mar de hinchas y prepara su debut en el arco del Cacique.

Sin embargo, los ansiosos hinchas albos deberán esperar para ver al querido golero bajo los tres tubos. Es un hecho que no estará este domingo en el duelo ante Unión La Calera, ya que recién se pone a punto en lo futbolístico.

Daniel Arrieta, periodista de TNT Sports, contó detalles del plan de Colo Colo para el estreno del portero de 40 años. En el cuerpo técnico del equipo se tomarán su tiempo con el meta, por lo que habrá que esperar para verlo jugar.

Los plazos y la tentativa fecha del debut de Vozinha

Con ojos en el Estadio Monumental, Daniel Arrieta reveló el partido en que Vozinha se calzaría los guantes de Colo Colo como titular. Para los que esperaban que fuera en el Superclásico ante U de Chile, la planificación inicial estima que será posterior a ese duelo.

Photosport

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“Este domingo no iría ni a la banca (ante Unión La Calera), contra O’Higgins tampoco está pronosticado según los tiempos y sí podría estar en la banca ante la U”, reveló el comunicador, en Todos Somos Técnicos.

Por eso, siempre teniendo en cuenta que los planes del cuerpo técnico pueden cambiar con el tiempo, Arrieta dijo que “lo más aterrizado es que juegue el 26 de agosto cuando Colo Colo enfrente a Unión Española, por Copa Chile”.

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“Si Maureira hace un mal partido, podría acelerarse su debut (de Vozinha)”, cerró el periodista de TNT Sports. Por ahora, Gabriel Maureira sigue siendo el portero titular de Colo Colo.

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