Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Video: Mauricio Pinilla dice que “Colo Colo es el Real Madrid de Sudamérica” tras fichar a Vozinha

Pinigol cruzó la vereda para elogiar la contratación mundialista de los albos y desató el debate durante su participación en ESPN Chile.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
La viral frase de Pinigol en las pantallas de ESPN.
© Photosport.La viral frase de Pinigol en las pantallas de ESPN.

La locura por Vozinha está desatada e incluso salpicó a U de Chile. Es que un ex goleador y quien siempre ha estado indentificado con los azules llenó de elogios al refuerzo albo: se trata de Mauricio Pinilla.

Durante su participación en el programa ESPNF36O Chile, Pinigol interrumpió al periodista Cristián Caamaño, ante la comparación de Vozinha con el fichaje de Yan Diomande en el Real Madrid. Ahí dejó atónitos a todos en el panel.

“Uno terminó en Chile y el otro en Real Madrid”, dijo irónicamente Caamaño, ante lo cual saltó Pinilla: “pero en el Real Madrid de Sudamérica”, lanzó el ex goleador de U de Chile, sobre Colo Colo.

Pinilla reafirma el éxtasis por Vozinha y Colo Colo

Mauricio Pinilla no se quedó ahí y ante las dudas por sus dichos, posteriormente fue sacado al baile en ESPN Chile y confirmó su tesis de que “Colo Colo es el Real Madrid de Sudamérica”.

“Eso dije. Hay que hacer el análisis con la cabeza fría”, lanzó Pinigol, ante las bromas de sus colegas. Fue ahí que se le preguntó por River Plate en cuanto a su analogía, reafirmando su opinión en relación a los albos.

Para el ex seleccionado nacional, “River Plate sería como el Barcelona. Para nosotros los chilenos tiene que ser más grande Colo Colo… Si es campeón de Copa Libertadores”, cerró.

Tweet placeholder

Con ese particular análsis, Mauricio Pinilla se sumó a la “Vozinhamanía” desatada en nuestro país. De paso, dejó en claro que el impacto del golero mundialista va más allá de Colo Colo, llegando incluso hasta los elogios en el clásico rival.

Lee también
"En Chile lo seguían como perritos": Pinilla se lanza contra Bielsa
Mundial 2026

"En Chile lo seguían como perritos": Pinilla se lanza contra Bielsa

Pinilla presenta oficialmente a su nueva pareja en redes
Noticias

Pinilla presenta oficialmente a su nueva pareja en redes

Paredes deja palazo a la prensa por el recambio de la Roja: "Acá elevamos..."
Selección Chilena

Paredes deja palazo a la prensa por el recambio de la Roja: "Acá elevamos..."

Gissella Gallardo revela cuándo dejó de amar a Mauricio Pinilla
Noticias

Gissella Gallardo revela cuándo dejó de amar a Mauricio Pinilla

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo