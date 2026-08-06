Pinigol cruzó la vereda para elogiar la contratación mundialista de los albos y desató el debate durante su participación en ESPN Chile.

La locura por Vozinha está desatada e incluso salpicó a U de Chile. Es que un ex goleador y quien siempre ha estado indentificado con los azules llenó de elogios al refuerzo albo: se trata de Mauricio Pinilla.

Durante su participación en el programa ESPNF36O Chile, Pinigol interrumpió al periodista Cristián Caamaño, ante la comparación de Vozinha con el fichaje de Yan Diomande en el Real Madrid. Ahí dejó atónitos a todos en el panel.

“Uno terminó en Chile y el otro en Real Madrid”, dijo irónicamente Caamaño, ante lo cual saltó Pinilla: “pero en el Real Madrid de Sudamérica”, lanzó el ex goleador de U de Chile, sobre Colo Colo.

Pinilla reafirma el éxtasis por Vozinha y Colo Colo

Mauricio Pinilla no se quedó ahí y ante las dudas por sus dichos, posteriormente fue sacado al baile en ESPN Chile y confirmó su tesis de que “Colo Colo es el Real Madrid de Sudamérica”.

“Eso dije. Hay que hacer el análisis con la cabeza fría”, lanzó Pinigol, ante las bromas de sus colegas. Fue ahí que se le preguntó por River Plate en cuanto a su analogía, reafirmando su opinión en relación a los albos.

Para el ex seleccionado nacional, “River Plate sería como el Barcelona. Para nosotros los chilenos tiene que ser más grande Colo Colo… Si es campeón de Copa Libertadores”, cerró.

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Con ese particular análsis, Mauricio Pinilla se sumó a la “Vozinhamanía” desatada en nuestro país. De paso, dejó en claro que el impacto del golero mundialista va más allá de Colo Colo, llegando incluso hasta los elogios en el clásico rival.