Pese a que tiene la documentación al día para jugar en nuestro país, el caboverdiano no estará a disposición de Fernando Ortiz para este domingo en La Calera.

Luego de su estruendosa presentación en el Estadio Monumental, todo parecía indicar que el arquero caboverdiano Vozinha ya estaba en condiciones para hacer su debut con Colo Colo a partir de este fin de semana en Liga de Primera.

De hecho, toda la documentación que necesitaba el meta africano para jugar en el fútbol chileno está al día, por lo que ya es decisión del técnico Fernando Ortiz incluirlo (o no) en el próximo juego ante Unión La Calera, este domingo como visita.

Sin embargo, en Colo Colo se encendieron las alertas. Es que según reporta la cadena ESPN, Vozinha presenta problemas físicos que impedirían su estreno con la camiseta alba el fin de semana y todo quedaría para el siguiente encuentro, ante O’Higgins en Macul.

ver también Una locura: La notable carta que Vozinha recibió tras fichar en Colo Colo en el eFootball de Konami

Estreno de Vozinha en Colo Colo se retrasa

“Nos comentaron que el pase del jugador ya llegó a las oficinas del club y podría debutar si Ortiz quiere el día domingo, pero no está en las mejores condiciones físicas“, advirtió el periodista Jade Quiñones, quien aclara que trabaja con intensidad para estar a disposición del Tano.

“Se hizo un trabajo bastante intenso, muy físico, de muchos conos, muchas vallas para hacer trabajar al jugador. En un momento, Vozinha hace el gesto de ‘ya no más’, pero siguió de muy buena forma“, sostuvo el reportero de ESPN sobre el nuevo jugador de Colo Colo.

Así las cosas, son dos las opciones que se manejan para que el caboverdiano pueda jugar su primer partido con el Cacique. La más cercana, el domingo 16 de agosto ante O’Higgins en el Monumental. O la más mediática, en el Superclásico ante Universidad de Chile en el Nacional la semana siguiente.

¿Hace cuánto no juega un partido?

De cara a su esperado estreno con Colo Colo, la última vez que vimos a Vozinha dentro de la cancha fue el 3 de julio, cuando la selección de Cabo Verde cayó por 2-3 ante Argentina, por los 16° de Final en el Mundial 2026 en Miami.