La Celeste intenta dar vuelta la página tras el fallido paso por el torneo en Norteamérica.

Una de las grandes decepciones de la Copa del Mundo 2026 fue Uruguay. Marcelo Bielsa fue el apuntado de los malos resultados y esta selección ya anunció a su sucesor.

La Celeste cuenta con grandes jugadores, como Federico Valverde y Ronald Araujo, entre otros. Por esta razón, había grandes expectativas por lo que harían en Norteamérica, pero estas se terminaron transformando en decepción una vez concluida su participación.

El reemplazo de Bielsa

Luego de quedar fuera en la fase de grupos que compartieron con España, Cabo Verde y Arabia Saudita, Uruguay vive una nueva era para intentar levantar su nivel tras la fallida actuación en la Copa del Mundo 2026.

Desde antes del torneo se sabía que Marcelo Bielsa no seguiría en la selección. Luego del mal rendimiento, tampoco le rogaron mucho por su permanencia. El ciclo del argentino en Montevideo comenzó en 2023, pero los resultados fueron de más a menos.

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En el fútbol moderno no hay tiempo para estar sin técnico, porque desde Uruguay confirmaron al sucesor del Loco: Diego Forlán. Sí, el histórico ex delantero de la Celeste se pondrá el buzo que deja vacante el rosarino.

Forlán asume de manera interina, ya que en los próximos meses también habrá elecciones en la AUF, por lo que su trabajo en principio se extenderá hasta la fecha FIFA de marzo del 2027. Además, en paralelo también dirigirá a la selección Sub 20 de los Charrúas.

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Diego Forlán solo tiene dos experiencias como entrenador a los 47 años, en Peñarol y Atenas, sin grandes resultados. Ahora tendrá la misión de comandar la transición entre la salida de Marcelo Bielsa y la llegada de quién se hará cargo de manera definitiva de su selección.