Los Merengues no reparan en gastos para armar un equipazo de la mano de José Mourinho.

El mercado en Europa está desatado y Real Madrid salió con la tarjeta cargada a comprar. Fue así como ficharon a uno de los jugadores que brilló en el Mundial 2026.

Los Merengues vienen de una floja campaña, la cual empezaron con Xabi Alonso y terminaron con Álvaro Arbeloa. Ahora con José Mourinho al mando, quieren reconquistar el viejo continente. Para esto, en el fútbol moderno es fundamental invertir.

El nuevo galáctico de Real Madrid

Real Madrid se ha movido rápido en el mercado de verano y ya tiene confirmado a Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Marc Cucurella. Sin embargo, todavía tienen espacio en la bolsa y siguen buscando alternativas para su poderoso plantel.

Uno de los jugadores que sorprendió al planeta fútbol en la Copa del Mundo 2026 fue Yan Diomande. El de Costa de Marfil brilló como un habilidoso extremo y pese a no anotar, fue figura hasta la eliminación de su país en 16avos contra Noruega.

ver también El cambio de Vinícius que llamó la atención en su regreso al Real Madrid

Diomande, que militaba en RB Leipzig de Alemania, se transformó en uno de los jugadores más apetecidos del mercado, pero como siempre, la billetera de Real Madrid fue más grande y estos oficializaron su fichaje a través de redes sociales.

“El Real Madrid C. F. y el RB Leipzig han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Yan Diomande, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033“, indicaron los Merengues.

El traspaso se cerró por 125 millones de euros. Una cifra increíble, pero que cada vez sorprende menos. A los 19 años Yan Diomande regresa a España luego de iniciar su carrera en Leganés, antes de partir a Alemania. En tierra germana registró 36 partidos, 13 goles y 9 asistencias y fue elegido el novato de la temporada en la Bundesliga.