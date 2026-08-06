Pedro Carcuro promociona el fútbol chileno en onda juvenil con “facto”, “red flag” y “aura”

Pedro Carcuro viraliza conceptos juveniles para promocionar el fútbol chileno a través de Zapping, que transmite los partidos en calidad Súper Resolution.

La publicación de Colo Colo presentando a Vozinha con “aura” se hizo viral en todo Chile. Un concepto que muchos pensaban que quizás manejaban los más jóvenes solamente, algo que Pedro Carcuro se encargó de desmentir.

“Me voy a tirar un facto, porque está volviendo el fútbol chileno y ver los partidos de tu equipo en imagen de baja calidad es inaceptable. Red Flag“, comienza hablando el legendario Pedro Carcuro en un video que está dando que hablar.

Sigue con la palabra que se popularizó gracias al arquero de Cabo Verde: “Invitas a los amigos a ver un partido a la casa, el asadito, la tele encendida, pero el fútbol se ve como el ajo. Menos 1000 de aura“, dice.

Carcuro en onda juvenil

Luego, el histórico relator y comentarista deportivo utiliza conceptos como ‘bro’, ‘aesthetic’, FOMO y ‘slay’, todo en menos de un minuto de video.

Algo así como si fuera nativo de TikTok, es justamente lo que hizo que el video se comenzara a masificar en redes sociales: nadie esperaba ver al relator hablando el mismo idioma de las nuevas generaciones.

Este video se trata de una nueva colaboración entre Pedro Carcuro y Zapping en el marco de la nueva mejora que realizó el servicio para transmitir los partidos de la liga chilena.

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En particular, las transmisiones de TNT Sports tiene una calidad 4 veces mejor que la alta definición, transformándose en el primer cableoperador de Chile en llevar el fútbol a los hogares de los chilenos de esta manera.