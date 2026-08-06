El ex entrenador de Universidad de Chile hizo una comparación entre el argentino y un legendario artista.

Lionel Messi no se cansa de desplegar magia en una cancha de fútbol. Por esta razón, Ángel Guillermo Hoyos hizo una analogía entre el argentino y uno de los artistas más importantes de todos los tiempos.

La Pulga está de vuelta en Inter Miami luego de lo que fue su actuación en la Copa del Mundo 2026, donde obtuvo el segundo lugar con Argentina. Pese al desgaste sufrido, la calidad de la leyenda del Barcelona es inoxidable y así lo demostró con sus pies.

Hoyos se derrite por Messi

El sábado 1 de agosto ante Columbus Crew, había sido el regreso de Lionel Messi a las Garzas. Lo había hecho ingresando en el 53′ en el empate 2-2 correspondiente a la MLS. Claro que ahora hizo su vuelta a lo grande, jugando como titular.

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En el inicio de la League Cup, torneo internacional, Inter Miami derrotó por 4-2 a Atlético San Luis de México. Messi fue de la partida y como es habitual, fue la gran figura al anotar dos goles en la victoria en condición de local.

Luego del encuentro, Ángel Guillermo Hoyos, el actual de las Garzas, demostró toda su alegría por lo realizado por Lionel Messi. Incluso, el ex DT de Universidad de Chile lo comparó con uno de los artistas más influyentes de la humanidad.

Messi otra vez fue figura en Estados Unidos. Imagen: Getty

“No hay calificativos. Los chicos me estaban mostrando el primer gol que hace. Los que hemos jugado al fútbol sabemos cómo es. Si habláramos de pintura, sería Picasso”, indicó Hoyos, comparando al argentino con el español que creo obras como “El viejo guitarrista (1903)”, “Las señoritas de Aviñón (1907)” y “Guernica (1937)”, entre otras.

Ángel Guillermo Hoyos es conocido por realizar analogías sobre sus jugadores. En Universidad de Chile comparó a Felipe Mora con David Villa, a Nicolás Guerra con Sergio Agüero y a Gonzalo Jara con Gerard Piqué. A Messi lo conoce muy bien, ya que también lo dirigió en las inferiores de Barcelona.