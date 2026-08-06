Este comunicador de TyC Sports que tiene más de 4 millones de seguidores y suele cubrir a la selección de Argentina fue protagonista del anuncio del Tino, que también incluyó en su video a Manuel de Tezanos y Marcelo Muñoz, entre otros.

Hace varios días que se sabía que este jugador argentino podía ser refuerzo de Palestino, que se las ingenió para hacer partícipe del anuncio al periodista Gastón Edul. Eso sí, el comunicador de TyC Sports, que tiene más de 4 millones de seguidores en sus redes, no fue el único que salió en ese video.

Otro que apareció fue Marcelo Muñoz, quien incluso bromeó con un departamento que tiene el incansable centrocampista que se sumó formalmente al Tino. Incluso Manuel de Tezanos aparece en la secuencia para darle la venia a este futbolista.

“Mi tipo de volante defensivo, o pasa el rival o pasa el balón. No pasan los dos, un rústico”, expuso Manoel en este compilado de comunicadores que editó el cuadro árabe para confirmar la llegada de este exfutbolista de Coquimbo Unido, Barracas Central y Central Córdoba. Pero el nombre lo dio Edul.

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El comunicador, quien fue tachado como anti Universidad de Chile tras esa llave que los azules le ganaron a Independiente de Avellaneda en la Copa Sudamericana 2025 tras la cancelación del partido, se encargó de confirmar la noticia. “Me atrevo a decir que Dylan Glaby es nuevo jugador del Club Deportivo Palestino”, aseguró Edul.

Dylan Glaby en acción por Coquimbo Unido, club que dejó para pasar al Tino. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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Gastón Edul anuncia a Dylan Glaby como refuerzo en video de Palestino: las movidas árabes

Con la participación de Gastón Edul, Palestino confirmó el arribo de Dylan Glaby, el segundo argentino ratificado como refuerzo en este período de pases de mitad de año. Antes había arribado el zurdo volante ofensivo Marcelo Eggel procedente de Deportivo Maipú.

Pero también hubo un trasandino que salió a préstamo hacia su país: Julián Fernández, quien fue cedido a Atlético Tucumán y dejó una vacante en la zona media que Glaby será el encargado de llenar. Además de eso, hace pocos días el Tino informó la firma del primer contrato profesional del delantero de 18 años Albert Gómez.

Julián Fernández en acción ante Everton. El “5” emigró a la primera división de Argentina. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Por lo pronto, el equipo adiestrado por Guillermo Farré debe abocar sus esfuerzos al partido ante Universidad de Chile pactado para el domingo 9 de julio a contar de las 20 horas en el Estadio Nacional.

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