El hijo de Lionel Messi se suma al fútbol formativo del Barcelona, renovando el vínculo de la familia con el cuadro blaugrana.

El apellido Messi vuelve a estar ligado al FC Barcelona. Esta vez no será Lionel, sino su hijo mayor Thiago Messi, quien se sumará a las categorías inferiores del conjunto español para continuar con su formación futbolística.

El joven talento, de 14 años, llega al club blaugrana en una etapa similar a la que vivió su padre, ya que Lionel Messi tenía la misma edad cuando arribó a Barcelona para iniciar su camino en La Masia.

La llegada de Thiago genera ilusión entre los hinchas culés, por el legado que dejó el campeón del mundo argentino en el primer equipo, convirtiéndose en una de las máximas figuras en la historia de la institución.

Messi dejó el Barcelona en agosto del 2021 – Getty

El camino de Thiago antes de regresar al Barcelona

Thiago Messi ya tuvo experiencia dentro del fútbol formativo. Entre 2016 y 2019 pasó por la Barça Escola, antes de trasladarse a Estados Unidos y continuar su desarrollo en las inferiores del Inter Miami.

En el club estadounidense disputó partidos oficiales y comenzó a ganar experiencia competitiva, siguiendo de cerca el camino de su padre, quien actualmente continúa su carrera en la MLS.

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Ahora, el joven delantero tendrá una nueva oportunidad para crecer en una cantera reconocida mundialmente por formar grandes talentos. Su llegada será llamativa por el apellido que lleva, aunque desde el entorno del jugador apuntan a que su proceso será enfocado en la formación y en su propio desarrollo deportivo.

Con Thiago Messi nuevamente en Barcelona, el vínculo entre la familia y el club catalán suma un nuevo capítulo que inevitablemente recuerda los primeros pasos del histórico “10” argentino.

En resumen…