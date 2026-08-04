La justicia de Florida desestimó la demanda contra Messi y la AFA por un supuesto incumplimiento contractual en una serie de amistosos.

Buenas noticias para Lionel Messi. El futbolista argentino quedó fuera de una disputa judicial que arrastraba en Estados Unidos, luego de que una jueza de Florida desestimara la demanda presentada en su contra.

El caso comenzó en abril, cuando Vid Music Global (VMG) acusó a Messi y a la AFA de incumplir un acuerdo relacionado con los amistosos que la Selección Argentina disputó ante Venezuela y Puerto Rico.

Según la promotora, el contrato establecía que el delantero debía disputar al menos 30 minutos de cada encuentro. Sin embargo, Messi no participó ante Venezuela por molestias físicas, aunque posteriormente vio acción con Inter Miami.

La justicia desestimó la demanda contra Messi

VMG argumentó que la ausencia del capitán argentino le generó pérdidas económicas y reclamó una compensación que formaba parte de una demanda cuyo contrato total alcanzaba los 7 millones de dólares.

La magistrada Lisa Walsh, del tribunal del condado de Miami-Dade, decidió desestimar el procedimiento y rechazó las acusaciones contra el futbolista.

“Entrenar con la selección nacional y asistir a reuniones no constituyen afirmaciones de hecho, y son precisamente lo que un deportista hace antes de un partido en el que puede o no terminar jugando”, señaló la jueza.

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VMG había presentado hasta 11 cargos contra Messi, la AFA y el agente Julián Marcos Kapelan, incluyendo incumplimiento de contrato, enriquecimiento injusto, conspiración civil, inducción fraudulenta y tergiversación negligente.

Sin embargo, tras revisar los antecedentes, el tribunal concedió la moción de desestimación presentada por el argentino y concluyó que no existían fundamentos para responsabilizarlo por una conspiración contra la promotora.

En resumen…