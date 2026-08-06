Luego de la victoria de Universidad de Chile ante Unión San Felipe, el arquero Leandro Cañete se emocionó hasta las lágrimas a contar un duro momento que vivió con su hijo.

El Romántico Viajero venció al Uní-Uní por 1-0 con gol de Nicolás Fernández yavanzó a octavos de final de la Copa Chile. El equipo que fue local en La Calera por su parte, quedó fuera de la ronda de los 16 mejores de esta tradicional competición.

La emoción de Cañete

Más allá del partido en sí, Leandro Cañete, arquero de Unión San Felipe, fue consultado por su ausencia en el último tiempo. Fue ahí donde el cuidatubos se emocionó hasta las lágrimas. “Tuve a mi hijo grave, pensé que no iba a aguantar, todavía está en la clínica”, indicó a TNT Sports.

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“Fue hace un par de semanas, después de la final del Mundial… entró mal, estuvo en la UCI entubado ese día. Pensé que no aguantaba y por eso falté al entrenamiento“, explicó el portero formado en Universidad de Chile.

“Agradecerle principalmente a mi mujer, que es una gran compañera; al club, que me permitió faltar al entrenamiento. Es una situación que no se la deseo a ningún padre, que no es fácil. Gracias a Dios ya está en rehabilitación y hoy volvió nuevamente a caminar, a comer y eso para mi es un logro muy importante“, agregó el jugador de 31 años.

Leandro Cañete es uno de los referentes de Unión San Felipe y agradeció el apoyo de la gente y de sus cercanos, quienes estuvieron enviando buenas energías para la recuperación de su descendiente.

“Quiero agradecerle a mi familia y toda la gente que estuvo en las cadenas de oración. No es fácil para un padre tener a un hijo en esa situación, pero ya pasó lo peor y empezamos ahora en la recuperación“, cerró Cañete, quien además también le envío saludos a su amigo Nacho, que está luchando contra un cáncer.