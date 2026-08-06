El defensor chileno de 20 años no tiene chances en Atlético Mineiro y es muy probable que se integre al Cacique, pero resta un aspecto fundamental por resolver para que todo se firme.

Después de cerrar la incorporación de Vozinha y presentarlo con todos los bombos y platillos posibles, Colo Colo trabaja para asegurar el fichaje de Iván Román. El defensor chileno parece no entrar en la consideración del DT argentino Eduardo Domínguez.

Y en ese contexto, desde Atlético Mineiro valoran positivamente la opción de que se incorpore a préstamo al Cacique. Aunque falta un detalle fundamental por resolver respecto a las condiciones con las que Román llegará al estadio Monumental.

Así lo informó el periodista chileno radicado en Brasil José Tomás Fernández, quien en X dio cuenta de los últimos antecedentes que recabó sobre esta movida. “Colo Colo avanza por el préstamo de Román y Atlético MG quiere resolver pronto el futuro del central”, aseguró en la exred social del pajarito.

Iván Román en acción por Atlético Mineiro, donde suma 18 partidos oficiales. (Alexandre Schneider/Getty Images).

De todas maneras, todavía hay una diferencia importante en esta negociación. Un aspecto clave tanto para el Galo como para el Cacique, cómodo líder de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026. “Inicialmente Atlético Mineiro no contempla que haya una opción de compra”, aseguró el citado comunicador.

“Eso se debe resolver luego”, añadió Fernández. Por lo pronto, el acuerdo de Colo Colo para fichar a Román sería por 18 meses. Vale decir, un contrato hasta diciembre de 2027. Y está por verse si esa cesión incluirá una cláusula para que los albos adquieran definitivamente la ficha del zaguero surgido en Palestino.

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La competencia que encontrará Iván Román en caso de llegar a Colo Colo

Todo indica que es muy factible que Iván Román desembarque como refuerzo de Colo Colo en el mercado invernal de fichajes. Eso le dará a Fernando Ortiz una nueva variante en un puesto que conoce de sobra, pues fue defensor central en su época de futbolista.

Iván Román jugó el amistoso de Chile vs Cabo Verde, que tuvo a Vozinha en la portería. (Phil Walter/Getty Images).

En ese contexto, el Charrúa Román tendrá una competencia importante para ganarse un lugar, pues la zaga parece estar totalmente afianzada. Con Arturo Vidal de líbero y los dos stoppers, Jonathan Villagra y el uruguayo Joaquín Sosa, no será fácil que el jugador de 20 años entre.

De todas maneras, siempre hay problemas durante las temporadas. Y ahí el Cacique no se ha visto muy sólido. Sobre todo cuando debe variar los intérpretes en la última línea: el uruguayo Javier Méndez, el zurdo Erick Wiemberg y hasta Jeyson Rojas han jugado ahí.

El Tano Ortiz pronto podría tener un nuevo zaguero. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Pero no han demostrado ser una pieza de mayor garantía para paliar las ausencias, siempre factibles en una temporada. De hecho, incluso los juveniles Bruno Torres y Alonso Olguín vieron acción durante la campaña. Por eso en Macul miran con buenos ojos tener al seleccionado chileno pronto en Monumental.