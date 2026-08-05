El defensor de 20 años ha jugado poco y nada con la camiseta del Atlético Mineiro, razón por la cual ya se piensa en una salida para que no pierda más continuidad.

Colo Colo no ha cerrado este mercado de fichajes tras el arribo de Vozinha. Los albos siguen buscando jugadores para elevar el nivel del equipo de Fernando Ortiz, sobre todo considerando que es casi un hecho que jugarán la Copa Liberadores del año entrante.

Por lo mismo, el seguir fortaleciendo la base que ya está parece ser clave en la planificación del Cacique. Y ojo, que en este mercado invernal apareció una opción más que interesante para reforzarse en defensa.

Hablamos de Iván Román, defensor de 20 años formado en Palestino que hoy en día milita en el Atlético Mineiro de Brasil, donde lamentablemente, ha jugado poco y nada en este presente 2026.

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Iván Román es ofrecido a Colo Colo en este mercado

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, el jugador fue ofrecido al Cacique en las últimas horas, esto luego de que también fuese vinculado a Universidad de Chile y Universidad Católica.

“Iván Román surge hace algunas horas. Fue ofrecido a la gerencia deportiva de Colo Colo. Ven con buenos ojos en el Monumental la llegada de este este defensor. No ocupa cupo de extranjero además”, detalló el periodista Cristián Alvarado sobre esta opción.

Iván Román no ha podido destacar con la camiseta del Atlético Mineiro en Brasil. ¿Será Colo Colo su próximo destino? | Foto: Getty Images.

Cabe destacar que Román no juega en el Atlético Mineiro desde el 31 de mayo, cuando fue titular el triunfo por 1-0 de su equipo ante Vasco da Gama por la fecha 18 de Brasileirao. En la presente temporada 2026 apena suma 635 minutos de acción en nueve partidos.

A nivel oficial su último encuentro data del 6 de junio, cuando jugó 45 minutos en la derrota por 2-1 de Chile ante Portugal y se fue expulsado sobre el final del primer tiempo tras una insólita discusión con Rafael Leao.

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En síntesis