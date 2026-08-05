La U femenina confirmó la salida de Cristóbal Jiménez luego de los últimos resultados en el torneo nacional y una temporada marcada por altibajos.

El fútbol femenino de Universidad de Chile atraviesa días complejos. La dirigencia azul decidió poner fin al ciclo de Cristóbal Jiménez como entrenador del primer equipo, luego de una serie de resultados que no cumplieron con las expectativas.

La determinación llegó después de caer ante Coquimbo Unido por 6-4 y el empate sin goles frente a Palestino, encuentros que terminaron acelerando la salida del técnico.

A través de un comunicado oficial, el club informó la decisión. “El Club Universidad de Chile informa que, hoy martes 4 de agosto, finalizó el vínculo contractual con Cristóbal Jiménez, quien no continuará ejerciendo sus funciones como entrenador del Primer Equipo Femenino”, señalaron desde la institución.

Una campaña que no cumplió las expectativas

Además, la U agradeció el trabajo realizado por el estratega durante su paso por el equipo. “Le deseamos a Cristóbal el mayor éxito en sus futuros desafíos personales y profesionales”, agregó el comunicado.

Jiménez asumió como entrenador de las Leonas a comienzos de 2025, tras la salida de Diego Testas, y si bien consiguió buenos números en algunos periodos, el equipo no logró consolidarse en el fútbol femenino chileno.

ver también U. de Chile vs. Unión San Felipe: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Copa Chile

Uno de los puntos que más golpeó al plantel fue la imposibilidad de competir por el dominio de Colo Colo, actual referente de la categoría. Además, la U sufrió una dura derrota por 4-0 en el último Superclásico femenino.

Actualmente, U. de Chile marcha en el tercer lugar del campeonato nacional con 42 puntos, a 10 unidades de las albas y a tres de Universidad Católica. En el plano internacional, las azules quedaron eliminadas en la última Copa Libertadores Femenina tras finalizar últimas en su grupo.

Nuevo DT para U. de Chile femenino

Hace algunas horas se comunicó a través de las redes sociales del plantel femenino, que hay nuevo entrenador: “El DT Nicolás Bravo asume nuevamente la banca de Las Leonas con el objetivo de afrontar de gran manera un semestre de importantes desafíos”.

En resumen…