La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina dejó sin efecto la sanción que impedía al cuadro tomatero fichar jugadores.

Deportes Limache recibió una importante noticia de cara a las próximas temporadas. La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina revocó la sanción que le impedía inscribir jugadores, dejando sin efecto el castigo impuesto hace un mes por la ANFP.

La medida había surgido tras una denuncia de la Unidad de Control Financiero (UCF), organismo que acusó al club de superar el límite permitido de gasto en la conformación de su plantel, en relación con los ingresos obtenidos entre 2023 y 2025.

Los Tomateros quedaron liberados del castigo tras una resolución favorable de la Segunda Sala

El motivo por el que se anuló la sanción

La Segunda Sala determinó que la denuncia de la UCF fue ingresada fuera del plazo reglamentario.

Aunque el retraso fue de solo un día, el Tribunal consideró suficiente ese incumplimiento para dejar sin efecto el procedimiento, sin pronunciarse sobre el fondo de la acusación.

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Es decir, la resolución no evaluó si Deportes Limache efectivamente incumplió las normas financieras, sino que anuló la sanción debido al error en la tramitación del caso. Con esta decisión, el club quedó completamente liberado de la causa.

Ahora, si lo considera necesario, Deportes Limache podrá volver a inscribir jugadores en el próximo mercado de fichajes correspondiente a la temporada 2027, recuperando así una facultad que había perdido tras la sanción inicial.

En resumen…