Solo tres de los seis partidos programados esta semana serán transmitidos por HBO Max y TNT Sports Premium.

Esta semana continúa la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, con seis partidos entre este martes 4 y miércoles 5 de agosto. Estos encuentros serán claves para definir a los últimos equipos que avanzarán a los octavos de final.

Los dos duelos restantes se disputarán el miércoles 26 de agosto, cuando Colo Colo enfrente a Unión Española y Recoleta se mida ante O’Higgins.

La programación de esta semana incluye los partidos entre Ñublense y Rangers, Unión San Felipe ante Universidad de Chile y Coquimbo Unido frente a San Marcos de Arica. Encuentros que tendrán transmisión en vivo y exclusiva por HBO Max y TNT SPORTS Premium.

Colo Colo ya está clasificado en Copa Chile con el último partido programado en agosto

Programación Fecha 6 de Copa Chile

De los 16 partidos programados originalmente en la fecha, la mitad de ellos se jugarán en agosto, te dejamos el detalle:

MARTES 4 DE AGOSTO

Ñublense vs. Rangers de Talca | 19:30 hrs | Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún – HBO MAX y TNT SPORTS PREMIUM.

U. de Concepción vs. Curicó Unido | 19:30 hrs | Estadio Ester Roa Rebolledo

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO

Santiago Wanderers vs. Unión La Calera | 18:00 hrs | Estadio Elías Figueroa Brander

| | Estadio Elías Figueroa Brander Unión San Felipe vs. Universidad de Chile | 18:00 hrs | Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández – HBO MAX y TNT SPORTS PREMIUM.

Coquimbo Unido vs. San Marcos de Arica | 20:30 hrs | Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso – HBO MAX y TNT SPORTS PREMIUM.

Deportes Iquique vs. Deportes Limache | 20:30 hrs | Estadio Tierra de Campeones

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CONTINUARÁ… MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO

Colo Colo vs. Unión Española | 20:30 hrs | Estadio Monumental David Arellano

| | Estadio Monumental David Arellano Deportes Recoleta vs. O’Higgins | 20:30 hrs | Estadio por confirmar

Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…