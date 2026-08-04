Esta semana continúa la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, con seis partidos entre este martes 4 y miércoles 5 de agosto. Estos encuentros serán claves para definir a los últimos equipos que avanzarán a los octavos de final.
Los dos duelos restantes se disputarán el miércoles 26 de agosto, cuando Colo Colo enfrente a Unión Española y Recoleta se mida ante O’Higgins.
La programación de esta semana incluye los partidos entre Ñublense y Rangers, Unión San Felipe ante Universidad de Chile y Coquimbo Unido frente a San Marcos de Arica. Encuentros que tendrán transmisión en vivo y exclusiva por HBO Max y TNT SPORTS Premium.
Colo Colo ya está clasificado en Copa Chile con el último partido programado en agosto
Programación Fecha 6 de Copa Chile
De los 16 partidos programados originalmente en la fecha, la mitad de ellos se jugarán en agosto, te dejamos el detalle:
MARTES 4 DE AGOSTO
- Ñublense vs. Rangers de Talca | 19:30 hrs | Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún – HBO MAX y TNT SPORTS PREMIUM.
- U. de Concepción vs. Curicó Unido | 19:30 hrs | Estadio Ester Roa Rebolledo
MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO
- Santiago Wanderers vs. Unión La Calera | 18:00 hrs | Estadio Elías Figueroa Brander
- Unión San Felipe vs. Universidad de Chile | 18:00 hrs | Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández – HBO MAX y TNT SPORTS PREMIUM.
- Coquimbo Unido vs. San Marcos de Arica | 20:30 hrs | Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso – HBO MAX y TNT SPORTS PREMIUM.
- Deportes Iquique vs. Deportes Limache | 20:30 hrs | Estadio Tierra de Campeones
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CONTINUARÁ… MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO
- Colo Colo vs. Unión Española | 20:30 hrs | Estadio Monumental David Arellano
- Deportes Recoleta vs. O’Higgins | 20:30 hrs | Estadio por confirmar
Tabla de posiciones Copa Chile 2026
En resumen…
- Sexta fecha de la Copa Chile 2026 se juega entre el 4 y 5 de agosto.
- Colo Colo vs. Unión Española y Recoleta vs. O’Higgins se disputarán el 26 de agosto.
- TNT Sports Premium y HBO Max transmitirá en vivo seis partidos decisivos de la fecha.