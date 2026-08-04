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Copa Chile

Programación Copa Chile 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver la fecha 6 del torneo

Solo tres de los seis partidos programados esta semana serán transmitidos por HBO Max y TNT Sports Premium.

Por Franccesca Arnechino

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Continúa la sexta fecha de Copa Chile.
© DIEGO MARTIN/PHOTOSPORTContinúa la sexta fecha de Copa Chile.

Esta semana continúa la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, con seis partidos entre este martes 4 y miércoles 5 de agosto. Estos encuentros serán claves para definir a los últimos equipos que avanzarán a los octavos de final.

Los dos duelos restantes se disputarán el miércoles 26 de agosto, cuando Colo Colo enfrente a Unión Española y Recoleta se mida ante O’Higgins.

La programación de esta semana incluye los partidos entre Ñublense y Rangers, Unión San Felipe ante Universidad de Chile y Coquimbo Unido frente a San Marcos de Arica. Encuentros que tendrán transmisión en vivo y exclusiva por HBO Max y TNT SPORTS Premium.

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Programación Fecha 6 de Copa Chile

De los 16 partidos programados originalmente en la fecha, la mitad de ellos se jugarán en agosto, te dejamos el detalle:

MARTES 4 DE AGOSTO
  • Ñublense vs. Rangers de Talca | 19:30 hrs | Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún – HBO MAX y TNT SPORTS PREMIUM.
  • U. de Concepción vs. Curicó Unido | 19:30 hrs | Estadio Ester Roa Rebolledo
MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO
  • Santiago Wanderers vs. Unión La Calera | 18:00 hrs | Estadio Elías Figueroa Brander
  • Unión San Felipe vs. Universidad de Chile | 18:00 hrs | Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández – HBO MAX y TNT SPORTS PREMIUM.
  • Coquimbo Unido vs. San Marcos de Arica | 20:30 hrs | Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso – HBO MAX y TNT SPORTS PREMIUM.
  • Deportes Iquique vs. Deportes Limache | 20:30 hrs | Estadio Tierra de Campeones
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CONTINUARÁ… MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO
  • Colo Colo vs. Unión Española | 20:30 hrs | Estadio Monumental David Arellano
  • Deportes Recoleta vs. O’Higgins | 20:30 hrs | Estadio por confirmar

Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…

  • Sexta fecha de la Copa Chile 2026 se juega entre el 4 y 5 de agosto.
  • Colo Colo vs. Unión Española y Recoleta vs. O’Higgins se disputarán el 26 de agosto.
  • TNT Sports Premium y HBO Max transmitirá en vivo seis partidos decisivos de la fecha.
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