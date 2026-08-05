El delantero nacido en U Católica dejó el Sao Paulo tras no tener actividad en el Brasileirao. Ya fue presentado en su nueva casa.

Tras una ola de rumores, finalmente Gonzalo Tapia dejó el Sao Paulo de Brasil y tiene nuevo equipo. El delantero jugará en la prestigiosa MLS este segundo semestre, tierra conocida para valores chilenos.

“Bienvenido a Black & Gold, Gonzalo. El Columbus Crew ha adquirido al delantero Gonzalo Tapia del Sao Paulo de la Campeonato Brasileiro Série A de Brasil mediante un préstamo hasta la Temporada Sprint de la MLS 2027″, avisó el equipo.

Tras anunciar al delantero de la selección chilena, el aurinegro dedicó sus redes sociales a elogiar los pergaminos de su nuevo refuerzo. Videos de goles y frases de su técnico fueron parte del repertorio.

Así reciben a Gonzalo Tapia en la MLS

Gonzalo Tapia es oficialmente nuevo delantero del Columbus Crew, elenco de la ascendente MLS. El delantero chileno no era considera en Sao Paulo y ahora busca su revancha en el fútbol de Estados Unidos.

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“Es un jugador talentoso y trabajador que aporta calidad y competencia a nuestro ataque“, aseguró Issa Tall, entrenador de los aurinegros del torneo estadounidense, nuevo equipo del chileno.

Según el seguimiento que hizo el DT, “creemos que posee las cualidades para generar un impacto inmediato en el equipo. Nos entusiasma dar la bienvenida a Gonzalo a Columbus y esperamos integrarlo al grupo y ver los aportes que realizará”.

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Columbus Crew no lo pasa bien en la Major League Soccer, ocupando el puesto 11°, de 15 equipos. Con 20 unidades en 18 partidos, el nuevo equipo de Gonzalo Tapia se bajó hace rato de la lucha por el título, que tiene a Nashville SC en el primer lugar.