El central chileno fue presentado en su nuevo club, donde detalló su razón para arribar a este equipo.

Paulo Díaz le puso fin a su exitosa etapa en River Plate y decidió darle un giro a su carrera. Atlanta de la MLS le abrió las puertas de Estados Unidos y lo presentó con mucho orgullo.

Díaz estuvo en los Millonarios desde 2019 y supo ser una de sus figuras, incluso portando la jineta de capitán. Sin embargo, en el último tiempo perdió su lugar y ya poco y nada jugaba. De todas maneras, tenía opciones de sobra, pero él quiso ir a la tierra del Tío Sam.

El anhelo de Paulo Díaz

Paulo Díaz hace rato estaba coqueteando con la idea de tener una aventura deportiva en Estados Unidos. Esta vez se terminó dando por una conversación clave con el actual entrenador de Atlanta United: Gerardo Martino, quien le explicó su idea al chileno.

ver también “Mi hijo es hincha”: Paulo Díaz pone fin a su etapa en River Plate con emotiva carta

“Hace tiempo tenía ganas de venir a competir a la MLS. Me dieron más ganas cuando el ‘Tata’ (Martino) me explicó el proyecto que tenía para poder levantar el equipo y para llegar a los playoffs. Para mí, el competir ya es algo atractivo. Yo creo que eso fue lo que me hizo decidir venir acá“, comentó Díaz en su presentación.

“Me dijo que me necesitaba para armar una zona defensiva más sólida, para recibir menos goles. Si nosotros estamos sólidos en defensa, en algún momento vamos a romper la mala racha de no poder convertir. También quiere que ayude a mis compañeros para que estén atentos y evitar que nos hagan goles“, remarcó el formado en Palestino.

Atlanta United está en el 14° lugar de la Conferencia Este con solo 11 puntos en 15 partidos. Pese a esto, Díaz confía que el equipo empiece a levantar tras la Copa del Mundo. El chileno fue presentado junto a Junior Alonso y el equipo tiene como gran figura al paraguayo Miguel Almirón.

“Tenemos que tener una mentalidad positiva y la energía para ir hacia adelante. Eso va a hacer que el equipo agarre confianza y compita de una gran manera. Si hacemos buenos entrenamientos, eso se trasladará a los partidos y nos beneficiará para sacar la mayor cantidad de puntos“, cerró Díaz.