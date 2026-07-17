“Mi hijo es hincha”: Paulo Díaz pone fin a su etapa en River Plate con emotiva carta

El seleccionado nacional cerró su ciclo en el cuadro trasandino y repasó sus mejores hazañas en el elenco millonario.

Paulo Díaz puso fin a su final a su etapa en River Plate. Tras ser apartado del plantel estelar, aprovechó el mercado de fichajes y en cuestión de días fue presentado en Atalanta United, el seleccionado nacional decido despedirse del cuadro millonario.

A diferencia de otros referentes como Franco Armani, que tuvo una ceremonia en el Estadio Monumental de River, Paulo Díaz se tuvo que ir por la puerta de atrás y cerró su etapa en el cuadro trasandino a través de redes sociales.

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“Solo quería agradecerles por estos 7 años en este hermoso y gran club. Por lo aprendido, no solo como jugador, si no también como persona”, comenzó el mensaje del defensa nacional.

“Por las personas que trabajan dentro del club, que hacen que todo sea más fácil. Utileros, cocineros, mantenimiento, seguridad etc. Por cada partido en donde el aliento desde la tribuna siempre estaba, sea donde sea”, agregó destacando se sintió como en su casa.

Incluso recalcó que se lleva para siempre en su corazón a River Plate. En especial porque su hijo Lautaro ahora es un fanático más del millonario.

“Por hacer que mi hijo se haga hincha enfermo del club. Por la ovación en el gran MONUMENTAL, que llevaré en mi corazón por siempre. Por el cariño y respeto. SIMPLEMENTE GRACIAS RIVER PLATE. Ahora un hincha más del club”, sentenció. Publicación que en minutos sumó más de 13 mil me gusta en Instagram.

El nuevo futuro de Paulo Díaz en la MLS

Paulo Díaz se transformó en parte de la inmensa lista de cortados de River Plate. Entre los que dejaron la institución ya se consigna a Franco Armani y Maxi Meza.

También se espera la salida de Maxi Salas, Matías Viña, Kevin Castaño, Ian Subiabre, Kendry Páez, Fabricio Bustos y Germán Pezzella.

Mientras tanto, Paulo Díaz ya tiene nuevo club: Atlanta United en la MLS. El central firmó hasta 2028 con la opción de renovación. Incluso este viernes podría debutar ante Nashville ya que necesitan salir del fondo de la tabla de la Conferencia Este.