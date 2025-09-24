Este miércoles continua la acción de la Copa Libertadores 2025. Tras el triunfo de Racing Club este martes, ahora es el turno de otro club argentino de buscar la clasificación a semifinales, se trata de River Plate, quienes visitan el Allianz Parque para enfrentarse al siempre complejo cuadro del Palmeiras.

Partidazo que tiene al ‘verdao’ como máximo candidato avanzar de ronda tras el 1-2 propinado en Buenos Aires al ‘millonario’, gracias a los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque, además del descuento de Martínez Quarta.

+ Disfruta increíbles promociones de Disney+ en todos sus planes suscribiéndote hasta el 27 de septiembre: plan estándar con anuncios a $2.990, plan estándar a $4.900 y plan premium a $6.900 por cuatro meses.

ver también Programación Copa Libertadores: Agenda de partidos y horarios de los cuartos de final vuelta

Probables XI de River vs. Palmeiras:

River Plate: Franco Armani ; Juan Portillo , Paulo Díaz , Lautaro Rivero ; Gonzalo Montiel , Kevin Castaño , Enzo Pérez , Ignacio Fernández , Marcos Acuña ; Maximiliano Salas y Facundo Colidio . DT: Marcelo Gallardo.

Franco ; Juan , Paulo , Lautaro ; Gonzalo , Kevin , Enzo , Ignacio , Marcos ; Maximiliano y Facundo . DT: Marcelo Gallardo. Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson; José López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. River Plate?

El partido entre Palmeiras vs. River Plate por la vuelta de cuartos de final se juega este miércoles 24 de septiembre a partir de las 21:30 horas de Chile , misma hora de Argentina en el Allianz Parque de Brasil.

¿Dónde ver ONLINE y TV la Copa Libertadores?

El partido entre Palmeiras y River por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores va en vivo y transmitido por la TV de paga en ESPN Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

Publicidad

Publicidad

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)

Adicionalmente, el encuentro irá EN VIVO y vía STREAMING a través de la plataforma de DISNEY+, exclusivamente si cuenta con el plan Premium.

Paulo Díaz y River buscan derribar al Palmeiras en Copa Libertadores. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

Publicidad