El central chileno firmó su contrato con el cuadro estadounidense por las próximas dos temporadas, con la opción de extender el vínculo por dos años más.

Tras una última parte de su paso por River Plate para el olvido, donde pasó más en la galería que dentro de la cancha, al defensor central Paulo Díaz lo anunciaron oficialmente como nuevo futbolista de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos.

A través de sus cuentas en redes sociales, Atlanta United confirmó la llegada del oriundo de Santa Cruz a la competición, donde además detalla que firmó contrato hasta junio del 2028, con la opción de extender su vínculo por una o dos temporadas más.

Pero más allá del currículo que tiene a su haber Paulo Díaz, con siete títulos en River, desde el cuadro estadounidense realizaron una particular presentación al nacional, donde además de mostrar imágenes de nuestro país, destacaron sus condiciones futbolísticas.

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Paulo Díaz es presentado en la MLS tras siete años en River

Lo que hizo el club fue mostrar una mochila donde pusieron en su interior la camiseta de la Selección Chilena, zapatos de fútbol y una postal de la Cordillera de Los Andes, para luego cerrar y poner la frase característica de su nuevo club: “5 Stripes Don’t Stop” (Las 5 líneas no se detienen).

En un segundo posteo hicieron oficial el anuncio de Paulo Díaz como nuevo jugador del Atlanta United, para posteriormente presentar un resumen de sus mejores acciones con la camiseta de River donde destacan tres de sus virtudes: fuerza, compostura y presencia.

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Luego, el chileno entregó sus primeras palabras a los canales oficiales del club, donde afirma que lo mejor que tiene como futbolista es “salida de juego limpio, agresividad cuando tengo que marcar, duelos uno contra uno, juego aéreo, eso es lo que vengo a aportar”.

“Después, un poco de liderazgo, de hablar y ordenar a mis compañeros es lo que más me caracteriza, es lo que vengo a aportar”, agrega Paulo Díaz, quien aclara que su objetivo inmediato es “entrar a los Playoffs para poder competir, que es lo que vengo a hacer acá”.

En síntesis