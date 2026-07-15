La Joya toma una drástica decisión antes de su regreso oficial a las canchas con los Xeneizes. Revive su paso por el Cacique.

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Carlos Palacios le da un giro a su aventura en Boca Juniors después de un comienzo muy complicado. La Joya terminó su primer año entre las críticas y una lesión que le ha impedido jugar por todo el arranque del 2026, algo que quiere dejar atrás.

Después de superar sus problemas en la rodilla, el chileno sumó minutos días atrás en un amistoso. Ahora, de cara al regreso oficial a la acción ante Sarmiento en la Copa Argentina, el extremo está listo para volver, aunque con un detalle no menor: un nuevo dorsal.

Cuando llegó a los Xeneizes, la Joya vistió la 8 que alguna vez utilizara Juan Román Riquelme. Sin embargo, para su retorno cambia de número y vuelve al que llevó cuando vivió sus mejores momentos con Colo Colo.

¡Como en Colo Colo! Carlos Palacios será el nuevo 7 de Boca Juniors

Boca Juniors tendrá un nuevo 7 para la segunda rueda de la temporada. Carlos Palacios deja en el olvido la camiseta 8 y para el regreso de la competencia en Argentina lucirá un nuevo dorsal.

Carlos Palacios vuelve a usar la 7 que llevaba en Colo Colo, pero ahora con Boca Juniors. Foto: Photosport.

Este miércoles los Xeneizes anunciaron la lista de convocados para el duelo contra Sarmiento por Copa Argentina este jueves 16 de julio desde las 20:45 horas. En ella, el chileno sorprende a todos apareciendo con el número con el que la rompió en Colo Colo tiempo atrás.

¿Pero por qué Carlos Palacios cambia su dorsal? Más allá del deseo que pueda tener el jugador para sumar un aspecto anímico para volver a ser el de antes, aprovecha la salida de un compañero para asegurar la 7.

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Exequiel Zeballos era quien usaba ese número hasta hace algunos días. Sin embargo, Boca Juniors tiene casi lista su salida al Napoli de Italia, lo que dejó servida la mesa para la Joya.

Eso sí, la noticia no ha dejado de llamar la atención ya que el club le da un dorsal que pudo reservar para algún refuerzo. Sin duda un gesto claro y con el que el club confirma que lo quiere retener para la segunda rueda del 2026 pese a que se rumoreó con su salida.

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Carlos Palacios tendrá un nuevo número en Boca Juniors, donde será el 7 como alguna vez lo fue en Colo Colo. El extremo cuenta las horas para sumar minutos y demostrar que sí puede ser aporte.

Los números de Carlos Palacios en Boca Juniors

Carlos Palacios, ahora con la 7, buscará seguir mejorando sus números con Boca Juniors. Hasta ahora, la Joya ha disputado un total de 36 partidos oficiales, en los que ha anotado 3 goles y 4 asistencias en los 2.724 minutos que acumuló dentro de la cancha.

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En resumen, Palacios y Boca Juniors