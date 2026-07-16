El periodista volvió con todo a la pantalla. Ahora fue ratificado en controvertido programa nacional, donde ya estuvo haciendo reemplazos.

Fernando Solabarrieta se llenó de loas en su regreso a la pantalla, donde ha narrado partidos del Mundial 2026 en Chilevisión. El periodista volvió tras años alejado de la TV, donde estuvo en tratamiento por sus adicciones.

Ahora de vuelta, el también integrante de Radio La Metro ha pituteado en el programa Sin Filtros versión mundialera. Precisamente, en el espacio con tinte político es donde aseguraron al comunicador para ser el conductor definitivo.

“Fernando Solabarrieta será el conductor oficial de Sin Filtros a partir de este lunes. El anuncio pone fin a meses de rotación en la conducción del programa de debate político, que pasó por las manos interinas de Felipe Bianchi y, más recientemente, de Bárbara Rebolledo”, informó la cuenta El Filtrador.

Así es el acuerdo de Solabarrieta con el programa

Tras aparecer en el espacio dedicado al Mundial, ahora Fernado Solabarrieta entra de lleno en la conducción de Sin Filtros. El polémico programa ha hecho noticia en el pasado por sus panelistas y dichos de marcada tendencia a la Derecha política.

“El periodista firmó contrato hasta el término de la temporada, que se extiende hasta el 20 de enero de 2027″, explicó la citada fuente. Precisamente, ese acuerdo le brinda mayor estabilidad a Solabarrieta, quien antes estuvo pocos días en la conducción.

El periodista, comentarista y relator hace poco fue tendencia en redes sociales, donde los hinchas del fútbol chileno aplaudieron su regreso a la TV. Su preparación marcó la pauta entre los fanáticos que lo vieron narrando el Mundial.

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“Estoy inmensamente feliz, agradecido. Intento serlo en la vida, por eso lo primero es para quienes confiaron en mí, quienes se acordaron de mí, como Chilevisión, Sin Filtro o Picado TV”, dijo recientemente el animador a RedGol.