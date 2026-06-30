Chilevisión tuvo una transmisión histórica en el partido que relató Fernando Solabarrieta, quien es feliz al sentirse querido por la gente.

Un hecho histórico se dio en el partido entre Alemania y Paraguay, por los 16avos de final del Mundial. Esto porque Chilevisión promedió 2 millones 100 mil personas de rating, alcanzando un peak de 2.86 millones en la definición a penales.

Datos que llenan de orgullo a Fernando Solabarrieta, relator del encuentro y que ha vuelto a primera plana gracias a sus transmisiones en la Copa del Mundo, las que han sido aplaudidas por la gente.

“Estoy inmensamente feliz, agradecido. Intento serlo en la vida, por eso lo primero es para quienes confiaron en mí, quienes se acordaron de mí, como Chilevisión, Sin Filtro o Picado TV”, señala el Feña en charla con Redgol.

Luego, se sincera. “Después tan importante como eso es la gente. Soy un empedernido buscador de cariño y cuando se traduce eso en sintonía, apoyo, mensajes, me conmuevo”, indica.

Solabarrieta quedó feliz por la transmisión de Alemania – Paraguay

Solabarrieta cuenta que “me emociona pues es casi el objetivo de mi vida el encontrar cariño, ser querido, ser aprobado. Eso se transforma a veces en un problema cuando no eres consciente. Pero es sano cuando sí eres consciente. Ahora recibo cariño y me hace feliz inmensamente feliz”.

El trabajo de Solabarrieta durante el Mundial: no olvida a Schweinsteiger

En las transmisiones señala que cuenta con mucho apoyo. “Con mi equipo de trabajo preparo partidos, la previa y me van aportando datos según lo que va pasando, como que Alemania es el equipo que más veces llegó a una prórroga, con 12 por sobre Argentina e Italia que tienen 11″.

“Ese equipo de trabajo, con Rodrigo Muñoz y Pancho Matico, me ayudan un montón, es fantástico. Yo tengo información, pero con gente de ese nivel refrescas todo. Esos datos lo agradecen la gente”.

De hecho, sacó al baile a Bastian Schweinsteiger (Schvainstaiga para Solabarrieta), jugador que lo hizo aún más famoso por la forma en que lo nombraba durante Mundiales y Champions anteriores.

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“Las pronunciaciones son más fáciles ahora, ja, ja. Pero todos me pedían que dijera Schweinsteiger y buscaba cómo meter el dato. Siento que uno no es el importante, pero a veces hay excepciones y la gente quería que dijera el nombre del regalón, hasta que encontré el dato que Kimmich era el sexto jugador que más ha jugado por Alemania… que antes era Schweinsteiger”.

Finalmente señala que “hay mucho flujo de información, hay que cuidar la garganta y dejo que la realidad me vaya sorprendiendo. Con esa realidad voy improvisando, esa es la base de mi trabajo. Es la forma que a mí me gusta trabajar, improvisando”.