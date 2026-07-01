El cuadro bávaro hizo oficial en sus canales el arribo de unos de los mejores jugadores en la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 sirve como la vitrina perfecta para mostrarte ante los mejores equipos del globo. Romperla en una Copa del Mundo se puede traducir en un traspaso millonario, algo de lo que bien puede hablar ahora Ismael Saibari.

Y es que es marroquí ha sido una de las buenas figuras de la selección que viene de eliminar a Países Bajos en la ronda de 16avos de final. Sin ir más lejos, el atacante de 25 años ya lleva cuatro goles y anotó el último penal de la serie para que los africanos avancen de ronda por sobre los europeos.

Por lo mismo, un gigante del viejo continente y del mundo se la jugó con pagar una suma millonaria para quedarse con los servicios del ahora ex jugador del PSV Eindhoven: el Bayern Munich de Alemania.

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Ismael Saibari es fichado por el Bayern Múnich en medio del Mundial 2026

Por medio de sus redes sociales, el cuadro bávaro oficializó que “el FC Bayern ha fichado a Ismael Saibari (25) procedente del PSV Eindhoven. El delantero se encuentra actualmente concentrado con la selección de Marruecos en el Mundial”.

El propio Saibari declaró a los canales del club que “de niño, sueñas con firmar un contrato con un club como el FC Bayern. Todo el mundo sabe que es uno de los clubes más grandes del mundo”.

Ismael Saibari fichó en el Bayern Múnich en medio de su gran campaña en este Mundial 2026 con Marruecos. | Foto: FC Bayern.

A pesar de que todavía no se revelan los montos que involucraron esta operación, la prensa alemana ya está confirmando que fue a cambio de unos 55 millones de euros. Con esto, sería el primer gran fichaje que se produce en medio de este Mundial 2026.

Marruecos ahora enfrentará a Canadá por los octavos de final del Mundial 2026 este sábado 4 de julio a las 13:00 (hora de Chile) en el Estadio NRG de Houston. Si avanza, enfrentará el 9 de julio en Boston al ganador del cruce entre Francia y Paraguay.

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En síntesis