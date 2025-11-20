La selección chilena no estará en el Mundial 2026, pero nuestro corazón igual estará presente alentando a un elenco en ese evento. Se trata de Marruecos, que en el Mundial Sub 20 se ganó el cariño del público nacional.

Y el cuadro marroquí asistirá con el cartel de haber sido semifinalista en el certamen de Qatar 2022, instancia en la que cayó ante Francia por 2-0.

No solamente eso. Es el seleccionado mundial que tiene la mayor racha ganadora en estos instantes: son 18 triunfos seguidos los que tiene el cuadro de Walid Regragui.

Marruecos tiene una racha impresionante de victorias

El récord actual de Marruecos

Prácticamente todas esas victorias fueron ante elencos africanos, confederación en la que compite Marruecos.

Uganda, Mozambique, RD Congo (dos), Zambia (2), Níger (2), Tanzania, Lesoto (2), Gabón (2) y Rep. Centroafricana (2). A esos 17 duelos se le suma un amistoso ganado a Bahréin, país asiático.

Publicidad

Publicidad

De hecho el último partido que Marruecos no pudo ganar fue hace más de un año y medio. El rival fue Mauritania, el 26 de marzo de 2024, contra el que empataron 0-0.

ver también ¡Solo faltan 6! Estos son los clasificados al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Se cuentan eso sí los encuentros disputados con sus jugadores de ligas internacionales y no está considerado el Campeonato Africano de Naciones, un torneo paralelo a Copa África con jugadores de ligas locales.