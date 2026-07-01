La potente autocrítica de Fernando Gago en su retorno a la U: “No me gustó el equipo”

El adiestrador trasandino volvió a dirigir al Romántico Viajero y sufrió una nueva derrota ante Unión La Calera.

Fernando Gago retornó a la banca de dirección de Universidad de Chile. Tras ser atendido de urgencia por un infarto al miocardio, el entrenador trasandino volvió tomar el mando de la U y lo hizo este miércoles por Copa Chile.

El tema es que su regreso no fue de los mejores. Esto debido a que Unión La Calera le amargó la jornada con el gol de Francisco Bozzo en el minuto 47’ y se quedó con el triunfo por la cuenta mínima. Lo que provocó la fuerte autocrítica del trasandino tras el pitazo final.

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“No me gustó. El equipo no jugó a lo que pretendemos”, lanzó de entrada a TNT Sports. “No tuvimos el juego fluido. Nos apresuramos y se notó en el segundo tiempo”, recalcó.

Incluso detalló los errores que se hicieron evidentes ante los 7.114 espectadores que llegaron al Nacional. “Apuramos en la zona de construcción. No encontramos bien los espacios, que en el primer tiempo sí lo hicimos. Nos llegaron dos veces y nos convirtieron”, lamentó Gago.

Fernando Gago no quedó conforme con el desempeño de la U ante Calera. Foto: Andrés Pina/Photosport

Pese a que le dijeron que fuera poco a poco, el ánimo del DT no era de los mejores. Si hasta protagonizó un fuerte cruce con el cuarto árbitro Claudio Díaz, quien se ofuscó por la conducta del argentino y no le dio la mano al final del partido.

Gago confía en darlo vuelta en el segundo semestre

Pero ya con una marcha menos, Fernando Gago destacó que todavía queda tiempo para mejorar, en especial porque son lideres en el grupo D y se viene el parón de mitad de temporada para renovar energías en la U.

“Hoy estamos primeros, y tenemos que aprovecharlo. Tenemos que seguir en nuestra búsqueda de juego. Tenemos un parate y eso nos va a favorecer, para tener días de descanso y preparar la pretemporada. También esperamos jugadores para reforzar el equipo”, agregó Gago. Hasta el momento ya está listo Gonzalo Reyna, quien presenció el partido ante los cementeros en el Nacional.

Y bajo esa misma línea, apuntó a que ya se encuentra mejor de su condición médica y con las pilas puestas para dar vuelta este complicado momento.

“Son situaciones de vida que estoy acostumbrado a las situaciones adversas. Todavía no caigo, de lo que me pasó. pero lo más lindo es estar en un campo de juego y es lo que voy a tratar de disfrutar”, sentenció.