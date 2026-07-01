A través de un posteo en su cuenta de Instagram, el lateral izquierdo expresó palabras tras irse de la institución luego de apenas un año.

Sólo un año. Tras un comienzo que parecía prometedor, finalmente el periplo del defensor argentino Felipe Salomoni en el fútbol nacional se acabó. En sus redes sociales, el lateral izquierdo se despidió públicamente de la Universidad de Chile.

“Llegó el momento de despedirme de esta gran institución“, fue lo primero que escribió el bonaerense en su cuenta de Instagram, para luego agradecer a “compañeros, cuerpo técnico, cocineros, utileros, área médica y, especialmente, a los hinchas, que siempre me brindaron su cariño y apoyo dentro y fuera de la cancha”.

Para cerrar, Salomoni expresó que “me llevo grandes aprendizajes, recuerdos inolvidables y momentos que voy a guardar para siempre. Muchas gracias por todo lo vivido juntos. Les deseo lo mejor, hoy y siempre”.

La publicación ya cuenta con más de 17 mil “me gusta” en la red social, además de más de 700 comentarios, la mayoría de ellos de fanáticos de la U quienes le agradecieron por su entrega en cancha y le recordaron el gol ante Lanús por Copa Sudamericana que le anularon con polémica.

Los números de Salomoni en su paso por la U

El argentino llegó como refuerzo para el segundo semestre del 2025, con el objetivo de llenar el espacio que había dejado Marcelo Morales que estaba en Estados Unidos. Si bien comenzó como titular con Gustavo Álvarez, tanto con Paqui Meneghini como con Fernando Gago fue relegado a la suplencia.

En su paso por Universidad de Chile, Felipe Salomoni disputó entre torneos locales y Copa Sudamericana un total de 1.134 minutos en cancha durante 31 encuentros, en los que anotó un gol, realizó tres asistencias, recibió seis tarjetas amarillas y una expulsión.

Por lo pronto, el defensor trasandino que ganó la Supercopa 2025 con los azules regresará a Paraguay, donde debe presentarse en Guaraní, club dueño de su pase y con el que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año.

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En síntesis