Pese a que no está ni cerca de su mejor nivel futbolístico, el delantero busca a través de la presión de sus seguidores una vuelta al Cacique.

Ya no resulta gracioso. Cada vez que Martín Rodríguez aparece en sus redes sociales no hace otra que ofrecerse públicamente para regresar a Colo Colo para una tercera etapa, y sus seguidores le dan una mano en esa instancia.

Luego de una última temporada donde se coronó campeón de la Segunda División de Turquía con el Erzurumspor, el también artista urbano recibió el “cariño” de sus fans, quienes le pedían una nueva vuelta al Estadio Monumental.

Lejos de hacerse el leso, Rodríguez le respondía a aquellos comentarios que hablaban de Colo Colo con una clara expresión de deseo. “Voy”, “vamos” y emojis de corazones fueron parte de los posteos que realizó el delantero. Aunque la realidad está muy lejos de concretarse.

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Martín Rodríguez vuelve a coquetear con Colo Colo

Si bien son sus seguidores y el propio jugador quienes insisten en una vuelta al Cacique, lo cierto es que en Blanco y Negro cortaron todo tipo de vínculo con el oriundo de Diego de Almagro, y es que no se olvidan la forma en que los dejó botados en el 2021.

Martín Rodríguez regresó ese año a Colo Colo tras su paso por el fútbol mexicano, al que se fue en 2016 cuando Cruz Azul lo compró por US$3 millones de dólares. Sin embargo, apenas disputó 12 partidos antes de tomar sus maletas y partir hasta Turquía.

La forma en la que se generó su adiós del club provocó un quiebre definitivo con la dirigencia que preside Aníbal Mosa, quien es el primero en negarse a su vuelta al Estadio Monumental. Por lo pronto, todo indica que aquello está muy lejos de ocurrir.

Los números de “Tin” en la última temporada

En su paso por el Erzurumspor, donde lograron el ascenso a la Superliga, Martín Rodríguez disputó 1.753 minutos en 34 partidos, donde registró seis goles y siete asistencias, además de recibir tres tarjetas amarillas.

En síntesis