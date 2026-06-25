El cuadro granate informó de la seria lesión que dejará al trasandino de 29 años fuera hasta la próxima temporada. Ya son nueve los jugadores de la primera división con lesiones así de graves. Y hay un par más en la Primera B.

Deportes La Serena ha tenido una temporada complicada en el fútbol chileno y a eso se le sumó una severa lesión de un futbolista llamado a ser indiscutido en la última línea del equipo que adiestra Felipe Gutiérrez. El director técnico podría decir que le llueve sobre mojado en este ítem.

Hace algunas semanas había perdido al argentino Nicolás Stefanelli por una rotura del ligamento cruzado anterior. Y esta semana tuvo que tachar a otro trasandino de su lista de jugadores disponibles para afrontar la segunda mitad de la temporada.

El zaguero Andrés Zanini, quien ya fue operado para corregir la lesión que lo sacará de competencia por todo lo que resta de campaña. “Tras las evaluaciones se confirmó una rotura del ligamento cruzado anterior”, confirmó el cuadro Papayero en un parte médico.

Captura Instagram @CDLS_oficial.

“Pronto comenzará su debido proceso de rehabilitación. Como institución expresamos todo nuestro apoyo a Andrés en este momento y le deseamos una pronta y exitosa recuperación”, agregó el comunicado de los granates, que afinan detalles para recibir a Cobreloa en la fase grupal de la Copa Chile.

Andrés Zanini en acción ante Universidad Católica. (Foto: Instagram).

Zanini de La Serena se suma a larga lista de roturas de ligamento en la élite del fútbol chileno

La directiva de Deportes La Serena podría tener un cupo extra para refuerzos por esta lesión de Andrés Zanini, quien pasó a integrar un listado largo de lesiones ligamentarias en la máxima categoría del fútbol chileno. De hecho, en el cuadro Papayero suena con fuerza un jugador de Colo Colo afectado por un problema de ese estilo.

Andrés Zanini pronto comenzará su recuperación. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Marcos Bolados, uno de los nueve futbolistas de la primera división que pasó por el quirófano. En el caso del antofagastino, fue una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Eso le ocurrió en enero de 2026. Fue el que inauguró el conteo.

Además de Zanini, Stefanelli y Bolados, hay otros seis jugadores que debieron parar varios meses: Tomás Asta-Buruaga y Diego Valencia en Universidad Católica. Y Audax Italiano también aporta dos hombres a este recuento. El zurdo Nicolás Orellana y el defensor Cristóbal Muñoz.

Diego Valencia está de baja desde abril en los Cruzados. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

En Deportes Limache, el paraguayo Ramón Martínez también sufrió la rotura del ligamento cruzado. Y en Ñublense, el chileno-guaraní Giovanny Ávalos se rompió el cruzado anterior. La Primera B tampoco se salva de este tipo de desafortunadas lesiones.

Ramón Martínez, un baluarte de Limache, tampoco podrá volver a jugar en 2026. (Manuel Lema/Photosport).

Juan Méndez de Rangers de Talca y el uruguayo Braulio Guisolfo de Curicó Unido también pasaron por el quirófano por una lesión de ese estilo. En el caso de los Torteros, reemplazaron rápidamente a su futbolista charrúa por un compatriota: Bruno Veglio.

Giovanny Ávalos será baja hasta 2027 en Ñublense. (Diego Martin/Photosport).

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Así va La Serena en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Al cabo de la rueda inicial, así se ubica Deportes La Serena en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026 con sus 18 puntos.