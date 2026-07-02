En febrero de 2023, el exentrenador del Romántico Viajero hizo un crudo análisis de los jóvenes del Bulla, aunque la pregunta apuntaba a Assadi. "Cada vez que preguntamos por él no lo ayudamos", le dijo el DT a la prensa. ¡Fue un oráculo como Marcelo Díaz!

Mauricio Pellegrino fue consultado varias veces por la situación de Lucas Assadi, quien en la temporada 2023 era una de las jóvenes promesas de la U de Chile. Y el jueves 23 de febrero de aquel año, dio una explicación muy larga sobre el porqué de la falta de oportunidades que había tenido con él hasta entonces.

En esa respuesta, el entrenador argentino incluyó a varios juveniles que tenía el Romántico Viajero: Renato Huerta, Renato Cordero, Pedro Garrido y dos que ya salieron del club: Marcelo Morales, quien fichó en el New York Red Bull de Estados Unidos, aunque volvió rápidamente a préstamo y Darío Osorio, quien se mantiene en el Midtjylland de Dinamarca.

“¿A ustedes alguna vez sus padres les dijeron ‘hijo, tú eres muy bueno, no te esfuerces mucho’? Ellos me han dicho que recibieron ese mensaje muchas veces. Dicen que juegan en una posición que se desgasta, pero el alto rendimiento es desgaste constante. Cuando hay un talento que trabaja, ¿es mejor o peor?”, introdujo Pellegrino, quien al igual que Marcelo Díaz fue un oráculo.

Lucas Assadi fue cortado por el cuerpo técnico de Fernando Gago y ya son cinco partidos sin ser citado. (Andrés Piña/Photosport).

El estratego prosiguió. E incluso dio ejemplos de cracks mundiales. “Yo les he mostrado imágenes de los mejores jugadores del mundo. (Ousmane) Dembélé, (Kylian) Mbappé, ¿trabajan o no trabajan? Existe algún equipo donde si hay jugadores que andan por ahí, reciben a nivel social un trato diferente. Y tienen que ser uno más”, argumentó el estratego, quien hoy dirige a Lanús.

Mbappé y Dembélé festejan en la victoria de Francia vs Suecia en el Mundial 2026. (Justin Setterfield/Getty Images).

Luego de su paso por el Centro Deportivo Azul, Pellegrino condujo al cuadro granate a ganar la Copa Sudamericana 2025. De hecho, eliminó al Bulla en aquel certamen. “El talento es un agregado, multiplicado por la ambición y el espíritu que le pongan. Ellos están en eso. Ahora hay que acompañarlo y a veces hay que decirle ‘por acá no, Lucas”, arguyó el Flaco.

“A él, al Chelo (Morales), a Darío (Osorio), a Renato Cordero, (Renato) Huerta, Pedro (Garrido), un montón de jóvenes que tenemos. Pero a veces creemos que como uno tiene un don de la naturaleza, no tiene que hacer más nada. Y no”, manifestó Mauricio Pellegrino.

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Pellegrino y el palo a la prensa por Assadi en la U de Chile: “No lo ayudamos al preguntar por él”

Mauricio Pellegrino sacó una radiografía de aquel momento que bien podría calzar con el momento que vive Lucas Assadi en la U de Chile casi tres años y medio después. Con un mensaje para todos los jóvenes, pero particularizado en el volante ofensivo por el que los azules rechazaron una oferta desde Israel.

“Tienen que trabajar con sentido de equipo, que ser humildes. En algún momento les tocará, en otro no. Cuando les toque, tienen que estar lo mejor preparados posibles. Cada vez que preguntamos por él, no lo ayudamos”, manifestó el otrora zaguero central del Valencia y el Barcelona de España, además del Liverpool de Inglaterra.

Pellegrino da indicaciones a Assadi y Chelo Morales. (Eduardo Fortes/Photosport).

Y explicó el porqué de esa afirmación. “Él está sintiendo que el fútbol es injusto con él. Y nosotros debemos ser justos con la U, después con las personas. La U está por encima de Pellegrino y de todos. Una cosa es la ansiedad de ver un jugador fuera de serie”, apuntó el DT de 54 años.

“Pero lo que tiene que ser fuera de serie es el compromiso diario de mejorar. No un don de la naturaleza, eso no existe más. Desearía que entre todos podamos crear un ambiente para que los chicos puedan tener los mejores valores posibles”, agregó Pellegrino.

Y lanzó también una expresión de anhelo. “El tiempo dirá hasta dónde llega, ojalá sea ese jugador que todos deseamos. Necesitamos crear ese ambiente”, cerró Longaniza Pellegrino, como era conocido en su época de futbolista, donde también logró ser seleccionado argentino. Como dirían en el casino: metió pleno.

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Revisa la conferencia de prensa de Mauricio Pellegrino en febrero de 2023