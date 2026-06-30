Aseguran que el jugador no se siente considerado, por lo que busca una salida, pero el club una vez más le cerró la puerta.

Lucas Assadi está en la mira de la polémica en Universidad de Chile, más luego de una imagen que se mostró en TNT Sports en el duelo ante Unión San Felipe por la Copa Chile.

Todo, porque por no ha sido considerado por el cuerpo técnico de Fernando Gago en los últimos cuatro partidos, lo que marca que no será tenido en cuenta para la segunda parte de la temporada.

Por lo mismo, se habla de que puede salir en el mercado de fichajes, aunque, según se pudo conocer, la U nuevamente le cerró la puerta de salida ante una oferta desde el extranjero.

La polémica imagen de Lucas Assadi en el último partido de la U. Foto Captura TNT Sports.

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La nueva oferta que rechazó la U desde el extranjero

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes contaron detalles de la situación de Lucas Assadi, quien está al tanto de ofertas que buscan sacarlo de Universidad de Chile.

Tal como se dio hace unos pocos días con el Maccabi Haifa de Israel, la que fue rechazada de forma inmediata por la dirigencia de Azul Azul, lo que golpea al jugador.

“En detalle, se trató de una propuesta desde 1.8 millones de dólares por el 70% del pase, oferta presentada por el club Maccabi Haifa de Israel“, explican en su información.

“Bajo ese contexto, Azul Azul continúa postergando la partida al extranjero de Lucas Assadi, mientras que en paralelo el cuerpo técnico no lo considera”, lo que produce distancia.