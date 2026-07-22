La Liga de Primera vuelve este fin de semana con clubes casi listos y otros complicados para lo que resta del 2026. Hay uno que comete el mismo error del año pasado.

La segunda rueda de la Liga de Primera 2026 arranca este fin de semana y lo hace con los minutos Sub 21 siendo tema. El reinicio del torneo marca un punto clave para varios clubes que están cumpliendo y otros que están en deuda con la regla del fútbol chileno.

Como ya ha sido habitual en los últimos años, en esta temporada se exigió que en el torneo todos los equipos deban cumplir con 1.890 minutos con jugadores con ese límite de edad. Y justo antes del regreso de la competencia, analizamos a los que se salvan y los que están más complicados.

El líder Colo Colo es el grande que más destacada en la lista, pero no es el que está en el primer lugar. Eso, sin considerar que los que están en el fondo están muy complicados y otro que pelea arriba que es el que más necesita sumar en la segunda rueda.

El más y el que menos lleva: así están los clubes chilenos con los minutos Sub 21

El reinicio de la Liga de Primera trae a la mesa la situación con los minutos Sub 21. Los clubes de la máxima categoría de nuestro país viven escenarios dispares, con algunos sacando aplausos y otros que pueden cerrar el año obligados a cumplir minutos.

Mientras Colo Colo destaca, Limache es el club que más minutos Sub 21 debe antes del inicio de la segunda rueda del 2026. Foto: Photosport.

El Top 3 lo lidera el Huachipato de Jaime García, el que acumula 1.532 y solo necesita 358 más para quedar listo. Detrás y muy cerca está Colo Colo con 1.410 minutos y una deuda de 480, los que podría cumplir en cinco fechas. El podio lo completa O’Higgins con 1.369 y 521 por saldar.

Más atrás viene otro trio que, pese a no estar en lo más alto, sí han logrado ir cumpliendo con la regla del Sub 21. Deportes La Serena lleva 1.335 y le faltan 555, seguidos por la U de Chile con 1.327 y 563 pendiente. Palestino les sigue con 1.279 y un restante de 611.

Recién en el sexto puesto aparece el tercer grande, Universidad Católica, con 1.033 minutos y una deuda de 857. El campeón Coquimbo Unido alcanza los 1.006 y debe saldar 884, mientras que Audax Italiano queda en el noveno puesto con 991 listos y 899 por cumplir.

ver también Refuerzos del fútbol chileno: rumores y bajas del mercado de fichajes de invierno para la segunda rueda 2026

De ahí en más, vienen los clubes que están más en deuda. Universidad de Concepción (905 – 985), Unión La Calera (875 – 1.015), Deportes Concepción (795 – 1.095) y Everton (875 – 1.015) son los que están obligados a mejorar sus números hasta ahora.

Finalmente están los tres más complicados de todos. Cobresal pelea por evitar el descenso y por mejorar su deuda, ya que suma 750 y debe 1.140. Ñublense se ubica en el penúltimo lugar de esta lista con 694 listos y 1.196 pendientes, dejando al fondo a Deportes Limache, que lleva apenas 520 y le faltan 1.370, obligados a tener a un jugador casi todos los partidos que les quedan en la segunda rueda del torneo.

Encuesta¿Debe seguir la regla de los minutos Sub 21 en 2027? ¿Debe seguir la regla de los minutos Sub 21 en 2027? Ya votaron 0 personas

La segunda rueda de la Liga de Primera está a horas de comenzar y los minutos Sub 21 presionan a varios. El fútbol chileno se prepara para lo que resta del 2026, con los juveniles destacando más en unos que otros.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

ver también Colo Colo sufre con Santiago Mele: los detalles del portazo que tiene furioso a Aníbal Mosa

En resumen, los minutos Sub 21