El portero es uno de los posibles arribos en el cuadro popular, donde buscan con ahínco la manera de solventar su arco.

Colo Colo busca un arquero. Santiago Mele era la opción del Cacique, pero, de repente, todo se derrumbó y el portero uruguayo emprendió rumbo a Argentina. En Macul quedaron con cuello.

Ahora, se abren varias posibilidades ante el elenco popular. Eso sí, también podría existir la chance de conservar lo que se tiene, ya que Gabriel Maureira es un arquero al que se le puede sacar rodaje.

Un nombre empezó a sonar en Macul y viene, precisamente, del equipo que le quitó Santiago Mele a Colo Colo. Se trata de Rodrigo Rey, guardametas de Independiente de Avellaneda que podría ser el próximo guardián del elenco albo.

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Pasado de tragedias

Rodrigo Rey es un arquero con largo recorrido en el fútbol internacional. Ha tenido pasos por Pachuca, PAOK de Salónica, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Godoy Cruz e Independiente. Eso sí, no siempre le ha tocado vivir cosas agradables.

Este portero estaba el día 20 de agosto de 2025 en el Estadio Libertadores de América, cuando se desató la locura. Fue en la galería de la visita para aquel partido, la Universidad de Chile, donde se desataron hechos de violencia que terminaron con algunos aficionados azules, incluso, saltando al vacío.

Una noche desoladora que, no obstante, no fue la primera que vivió Rodrigo Rey. Casi tres años antes, el 6 de octubre de 2022, le tocó vivir otro hecho de violencia inusitada, esta vez de parte de la policía.

Sucedió cuando vestía los colores de Gimnasia y Esgrima de La Plata. El Lobo enfrentaba a Boca Juniors y, tras ciertos problemas en el ingreso de la hinchada, la policía empezó a lanzar gases lacrimógenos de manera excesiva. Esta acción desencadenó, de hecho, la muerte de un hincha del cuadro de la ciudad de las diagonales.

“Es una locura lo que pasó en el partido, le costó la vida a un hincha que fue a ver a su equipo de fútbol. No se puede justificar lo que paso, nadie entiende el motivo por el cual se dio”, dijo, por ese entonces, el portero que ahora suena en Colo Colo.

La difícil noche en La Plata, en octubre de 2022 | Getty Images

En resumen…

Rodrigo Rey surgió como alternativa para reforzar el arco del club Colo Colo.

surgió como alternativa para reforzar el arco del club Colo Colo. El portero Rodrigo Rey cuenta con un extenso recorrido en el fútbol internacional.

cuenta con un extenso recorrido en el fútbol internacional. El guardameta Rodrigo Rey disputó encuentros marcados por graves incidentes de violencia.