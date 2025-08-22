Sigue la polémica por los terribles hechos de violencia entre la barra de Independiente e hinchas de U de Chile en Avellaneda. Esta vez, desde el entorno del Rojo hicieron dura denuncia contra los fanáticos azules.

Se trata de Laura Cáceres, esposa del arquero y capitán Rodrigo Rey, quien en redes sociales compartió un chat con una mujer que le contó detalles de la violencia sufrida a menos de hinchas de la U.

“Fracturaron a gente de la seguridad privada y a una de las chicas de la seguridad le cortaron el cuello”, die la fuerte acusación del relato que expuso la señora del referente de Independiente, según consigna el medio Infobae.

Detalles de la denuncia hacia U de Chile

Laura Cáceres, en historias de Instagram que posteriormente eliminó, denunció fuertes detalles acusando violento accionar de fanáticos de U de Chile en medio del caos en Avellaneda.

“Tanto las chicas de limpieza y los chicos que estaban en la parte donde venden la comida fueron desnudados y obligados a hacer cosas que no quiso repetir en cámara”, denunció con el pantallazo la mujer.

Siguiendo con sus descargos y fuerte denuncia, la esposa de Rodrigo Rey expuso que los hinchas de U de Chile “Vinieron a matar, no todos, pero esa gente vino a matarnos, no hay otra explicación y la tristeza y la bronca es mucha”.

La publicación del chat con una mujer en Avellaneda fue borrada posteriormente por Laura Cáceres, en una controvertida acusación dentro de la polémica jornada en el estadio de Independiente.

Parte del chat acusando a U de Chile: