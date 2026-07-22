Después de meses de misterio, el Cacique por fin está a detalles de sellar la continuidad de su canterano. Ha sido un pilar para Fernando Ortiz esta temporada.

Colo Colo respira tranquilo después de mucho misterio en torno a la continuidad de Leandro Hernández. El canterano albo estaba en negociaciones para renovar contrato desde hace meses y parecía no llegar a buen puerto, pero en las últimas horas todo cambió.

El extremo de 21 años tomó mayor protagonismo en la temporada 2026 de la mano de Fernando Ortiz y se transformó en una de las principales figuras. Con un vínculo hasta fin de año, en el Estadio Monumental se había encendido la alarma ante los problemas que encontraron con su agencia de representación, Vibra Fútbol.

Detalles en la cláusula de salida y los años de contrato alejaban las posturas de ambas partes. Sin embargo, se conoció que las cosas dieron el paso que los hinchas esperaban y solo resta que se haga oficial su continuidad en el Cacique.

Se viene el final de la teleserie: Leandro Hernández listo para renovar con Colo Colo

En medio de su mejor temporada en Colo Colo, Leandro Hernández le da una gran noticia a los hinchas. El extremo está a nada de firmar su continuidad en el Cacique y así poder quedarse a pelear no solo el título, sino también una copa internacional el próximo año si es que aseguran un cupo.

Leandro Hernández seguirá siendo jugador de Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores de Radio ADN destapó la noticia. “Inminente el acuerdo entre Colo Colo y Leandro Hernández, está al caer su renovación“, comenzó señalando.

De hecho, el reportero albo enfatizó en que es cosa de que sea anunciado para ponerle punto final al tema. “Termina contrato en diciembre, me dicen que es inminente. Seguramente será oficial“.

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La noticia es celebrada por los hinchas, pero especialmente por Fernando Ortiz, quien encontró en Leandro Hernández el socio ideal para sus delanteros. Sus 25 partidos, 5 goles y 4 asistencias en 1.393 minutos oficiales esta temporada respaldan la decisión de pelear por uno de sus jugadores con mayor proyección.

Habrá que esperar para que esto sea oficial y así los fanáticos albos puedan estar tranquilos. La idea de la dirigencia era blindarlo en caso de que llegue algún interesado a fin de año y, si no, tenerlo en sus filas para ir a pelear una copa internacional que se acerca después de la ventaja en puntos que sacaron en la primera rueda.

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Leandro Hernández seguirá siendo jugador de Colo Colo después de llegar a acuerdo por su renovación. El Cacique mantiene al Chino en el plantel y respira antes de iniciar una segunda rueda que sueñan coronar levantando títulos.

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En resumen, Colo Colo y Hernández