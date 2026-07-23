Fernando Ortiz definió la formación de Colo Colo para enfrentar a Deportes Limache en el reinicio de la Liga de Primera.

Colo Colo vuelve a la acción y enfrenta a Deportes Limache en el regreso de la Liga de Primera. Este viernes 24 de julio, los albos empiezan su camino para defender su ventaja de 10 puntos en la tabla de posiciones.

Fernando Ortiz ya definió la formación para enfrentar al Tomate Mecánico, un rival complicado para los albos en sus recientes encuentros.

Para este duelo, el DT tiene bajas importantes. Lautaro Pastrán aún sufre por un esguince en la rodilla. Joaquín Sosa y Javier Méndez cumplen una última fecha de castigo por los incidentes contra U. Católica y Javier Correa inicia su sanción de tres jornadas por la polémica con los árbitros.

Por suerte, hubo grandes noticias en el último entrenamiento desarrollado en el Monumental. Aunque se dijo que quedaba al margen de este partido, lo cierto es que Jonathan Villagra será titular después de recuperarse de un desgarro, según confirmó Cacique Pasión.

Jonathan Villagra será titular en Colo Colo | Photosport

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La formación de Colo Colo contra Deportes Limache en la Liga de Primera

Jonathan Villagra retomará su lugar en la defensa de Colo Colo, acompañado de Arturo Vidal y Erick Wiemberg. Jeyson Rojas, quien iba a reemplazarlo si no llegaba, será titular por la banda derecha como de costumbre.

Así, la formación de Colo Colo será con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández, Maximiliano Romero.