Leandro Hernández quiere renovar con Colo Colo, pero hay una importante piedra de tope en las negociaciones con el club.

Colo Colo vive un lindo presente con el liderato en la Liga de Primera y un camino triunfal en la Copa Chile. Sin embargo, un tema que genera preocupación en los albos es lo que sucede con Leandro Hernández.

El delantero se ha convertido en una de las figuras de la temporada, pero termina contrato en diciembre de este año y aún no hay novedades en su renovación. En Blanco y Negro aseguraron que es prioridad.

“Hemos trabajado en ello y confiamos en que se pueda resolver en las próximas semanas“, contó Jaime Pizarro hace unas semanas.

Ahora, se conoció exactamente en qué están las conversaciones. El periodista Christopher Brandt reveló que Leandro Hernández quiere renovar, pero que siguen las diferencias respecto a la cláusula de salida y los años de contrato.

Leandro Hernández termina contrato en diciembre con Colo Colo | Photosport

ver también Aníbal Mosa confirma la continuidad de Joaquín Sosa en Colo Colo: “Se extendió hasta 2027”

La nueva propuesta que debe analizar Colo Colo por Leandro Hernández

La más reciente propuesta que deben analizar en Blanco y Negro es la de un contrato corto y sin cláusula de salida. De rechazarla, continuará la incertidumbre respecto al futuro del jugador.

En este 2026, Leandro Hernández suma 23 partidos jugados entre Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Chile. Ha anotado cinco goles y aportado cuatro asistencias en esta campaña.