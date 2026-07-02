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Mundial 2026

España vs Austria, Mundial 2026 – Resultado, minuto a minuto y dónde ver el partido de dieciseisavos

La Roja de Europa choca con los austriacos en la cita planetaria intentando demostrar su cartel de candidato al título. Sigue todos los detalles con RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

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España y Austria chocan en el Mundial 2026.
© Gemini IAEspaña y Austria chocan en el Mundial 2026.

España y Austria chocan en el Mundial 2026 buscando la clasificación a la próxima ronda. Este jueves 2 de julio a partir de las 15:00 horas la Roja de Europa saca a relucir su chapa de candidato al título ante los austriacos en los dieciseisavos de final del certamen planetario.

De la mano de Lamine Yamal, los españoles esperan dar un paso clave para acercarse al título. Sin embargo, deberán bajar a un rival que en silencio se ha metido entre las mejores selecciones del mundo y aspira a dar la sorpresa en una jornada de la que podrás saber todos los detalles a continuación.

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¡UN CANDIDATO SERIO A DEFENDER SU LUGAR!

¡Muy buenas tardes! Nos volvemos a encontrar para traerte toda la emoción del choque entre España y Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La Roja de Europa es una de las favoritas para levantar el título y deberá demostrarlo ante un rival que lo quiere amargar. Todos los detalles del partido los podrás conocer a continuación junto a nosotros.

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