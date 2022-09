Francia vs Austria | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la fecha 5 de la UEFA Nations League

La selección de Francia recibirá en el Stade de France a Austria, en el marco de la quinta jornada de la UEFA Nations League, buscando mejorar la imagen de su compilado nacional y salir del fondo de la tabla del Grupo 1 de la Liga A, donde además comparten con Dinamarca y Croacia.

Los Galos son colistas en la clasificación con sólo dos puntos, promediando dos empates y dos derrotas. En su último partido cayeron por la cuenta mínima ante Croacia.

Austria, en tanto, se posiciona tercero con cuatro unidades y un récord de un triunfo, una igualdad y dos tropiezos. Su duelo previo fue derrota frente a Dinamarca por 2 a 0.

Recuerda que en Redgol podrás ver en vivo y en directo y con imagen Full HD los dos amistosos de la gira europea de la selección chilena. Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00). Descarga la APP de Redgol en Google Play o APP Store y podrás ver ambos partidos con conexión de internet fija o wifi. También puedes ingresar directamente a Redgol.cl en territorio nacional, para seguir a la Roja del Toto Berizzo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Francia vs Austria por UEFA Nations League?

Francia vs Austria juegan este jueves 22 de septiembre a las 15:45 hrs de Chile en el Stade de France.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Francia vs Austria por UEFA Nations League?

El partido será transmitido por la señal de ESPN en los siguientes canales:

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Francia vs Austria por UEFA Nations League?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star+.